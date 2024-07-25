TÜRSAB, Özbekistan Destinasyon Tanıtımı Etkinliğine Ev Sahipliği Yaptı

Ekonomi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Merkezi, Özbekistan Destinasyon Tanıtımı etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Özbek mutfağının da tanıtıldığı etkinlikte Özbekistan heyetinde yer alan turizmciler sektör profesyonelleri ile bir araya geldi. TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın ve Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Sherzod Abdunazarov'un da katıldığı etkinlik, Türkiye ile Özbekistan arasındaki turizm ilişkilerinin daha da güçlenmesine katkı sağladı.

Çok sayıda seyahat acentesi temsilcisinin katıldığı etkinlikte, katılımcılar Özbekistan'ın yerel çalgıları ve dansları eşliğinde karşılandı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Günaydın, Türkiye ile Özbekistan arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yaptı.

Günaydın, "Binlerce yıllık kültür bağı ile birbirine bağlı iki ülke olan Türkiye ve Özbekistan arasındaki ticari ilişkiler de gün geçtikçe güçleniyor. Ticaret hacmimiz 3 milyar dolara yaklaşırken geniş ölçekli işbirliğimiz, gerçekleştirilen üst düzey temaslarla daha da derinleştiriliyor. Ticari ilişkilerimizin gelişmesinden ziyade bizi asıl mutlu eden ise iki ülke arasında kültürel yakınlaşmanın giderek artması. Bunu sağlayan sektörlerin başında ise turizm geliyor." ifadelerini kullandı.

Özbekistan'ın Türkiye'nin Asya'daki stratejik ortağı olduğunu kaydeden Günaydın, "Gerçekten çok güzel bir ülke, ben gördüm ve birçok vatandaşımızın da gitmesini istiyoruz. 2023 yılında yurt dışına çıkan vatandaşımızın sayısı 12 milyon. O yüzden seyahat acentalarımızın alternatif rotalara ihtiyacı var. ve bu alternatif rotalar içerisinde de en güzeli, Türk insanına her yönüyle uyabilen ülke kesinlikle Özbekistan'dır. Bununla alakalı olarak da her türlü çalışmayı birlikte yapacağız." açıklamasında bulundu.

"Türkiye'den Özbekistan'a giden ziyaretçi sayısı ise 100 bini aşmış durumda"

Günaydın, geçen yıl Özbekistan'dan Türkiye'ye 470 bin ziyaretçi geldiği bilgisini paylaşarak, "Türkiye'den Özbekistan'a giden ziyaretçi sayısı ise 100 bini aşmış durumda. İki ülkenin nüfusunu dikkate aldığımızda bu sayıları çok daha yüksek seviyelere çıkartmak konusunda ise önümüzde büyük bir fırsat penceresi bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Turizm zenginliklerinin turizm ürününe dönüştürülmesi için seyahat acentelerine ve tur operatörlerine ihtiyaç duyulduğunu belirten Günaydın, şunları kaydetti:

"Seyahat acentaları ve tur operatörlerinin organize turlar vasıtasıyla turizmin gelişimine sağladığı katkı tartışılmaz bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Bu açıdan bakıldığında, Özbekistan'a vatandaşlarımızın artan ilgisini, iki ülkenin turizm profesyonelleri aracılığıyla daha kurumsal bir çerçeveye oturtma yönündeki gayretleri çok kıymetli buluyoruz. Bu bakımdan Özbekistan'ın turizm değerlerini seyahat acentalarımızla buluşturan bu güzel etkinliğin gerçekleştirilmesinde büyük emeği bulunan Özbekistan İstanbul Başkonsolosluğu'na teşekkür ediyorum."

Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Sherzod Abdunazarov da Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin en parlak dönemini yaşadığını belirterek, "Aslında bakarsanız kardeş halklarımız arasındaki bağlar çok daha eskilere dayanıyor. Dolayısıyla ilişkilerimizi sadece son yıllardaki ivmeye sınırlı tutmuyor, nice yüzyıllara dayandığını düşünüyoruz. Göktürkler döneminde aynı beşikte büyüdüğümüzü, Karahanlı, Selçuklu dönemlerindeki temaslarımızı her zaman büyük kıvançla hatırlıyoruz. Türkiye ile olan münasebetlerimizi kardeşlik hukuku temelinde değerlendiriyoruz. Zira Konya bizim için Buhara kadar değerlidir. Bursa'yı Hiva'mız kadar takdir ederiz. Ankara'yı Taşkent kadar severiz, İstanbul'a Semerkant gibi değer biçeriz." değerlendirmesinde bulundu.