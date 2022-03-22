TÜRSAB ve KITSAB arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ile sürdürülebilir ve verimli bir zeminde iş birliğini geliştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol imza töreninde konuşan KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Çevre ve Gençlik Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, KKTC algısını yeni bir noktaya getirmek gerektiğini söyledi.

Aktunç, "Her şey dahil sistemi olursa toplumla turizmin bir araya geldiği bir sistem olmaz. Bu yüzden ricam, turistlere anlatırken KKTC'de kültür, gastronomi, dağcılık, dalış gibi etkinlikler olduğunu da aktaralım. KKTC, Almanya ve İngiltere'de de tanıtılıyor. Bu iş birliği kapsamında TÜRSAB'ın desteğiyle daha iyi noktalara geleceğiz. Bu ülkenin ayakta kalmasının yolu turizm sektörü olacak." diye konuştu.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da Kıbrıs'ın birinci pazarının Türkiye olduğunu vurguladı.

"Buraya hem Kıbrıs hem Türkiye'deki seyahat acentelerinin sesi olmaya geldik"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının sektöre etkisine değinen Bağlıkaya, "Bölgede ne olursa olsun Türklerin buraya gelmesine engel hiçbir şey yok. Bölgede ne olursa olsun Kıbrıslı vatandaşların da Türkiye'ye gelmesiyle ilgili hiçbir sorun yok. Bugün seyahat acentelerimizin sıkıntılarını değerlendirdik. Türkiye tarafında bunları çözmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Buraya hem Kıbrıs hem Türkiye'deki seyahat acentelerinin sesi olmaya geldik. Ziyaretlerimizin ve temaslarımızın verimli olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Birinci destinasyonumuz Türkiye'den senede 2 milyon yolcu geliyor"

KITSAB Başkanı Orhan Tolun ise KKTC'nin zengin turizm potansiyeline işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de tatil yapacak insanların Antalya'ya nasıl gidiyorlarsa Kıbrıs'a da aynı şekilde o rahatlıkla gelmesini istiyoruz. Uçak fiyatlarının düşürülmesi ve yeni bir havayolu şirketinin kurulup devlet tarafından sübvanse edilmesi konusunda da herkes hemfikir.

Birinci destinasyonumuz Türkiye'den senede 2 milyon yolcu geliyor. Bu rakamın 1 milyon 200 bini konaklamalı yolcu. Ambargolar nedeniyle Türkiye'deki acentelerimiz aracılığıyla buraya turist getiriyoruz. 2 yıllık pandemide verimsiz bir dönem yaşadık. 2022'nin daha iyi bir yıl olacağını düşünüyorum."