TÜSİAD Başkanı: Kadın girişimci sayısı artmalı

Ekonomi

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, ülke kalkınmasında dünya ile yarışır bir girişimcilik ekosistemine sahip olmak için kadın girişimci sayısının artması gerektiğini belirterek, "Kendi yenilikçi iş fikirleriyle kadınları iş hayatında daha çok görmeliyiz." ifadesini kullandı.

KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, Derneğin sektör liderleri, akademisyenler, ekonomistleri, alanında uzman konukları ağırladığı geleneksel kahvaltı toplantılarının mayıs ayı konuğu TÜSİAD Başkanı Orhan Turan oldu. Turan'a moderatör olarak Ekonomist dergisinden Sibel Atik eşlik etti.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, burada yaptığı konuşmada, KAGİDER'in hem yurt içinde hem de yurt dışında gösterdiği çaba ve elde ettiği başarıların girişimci kadınların gücünü ve etkisini bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Bezircioğlu, BM, Brüksel, Macaristan ve Ermenistan'da temaslarda bulunduklarını, son dönemlerde Türkiye dışında gerçekleştirdikleri temasların kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti.

Ermenistan'daki görüşmelerine değinen Bezircioğlu, şu bilgileri verdi:

"14-16 Mayıs tarihlerinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Yıllık Toplantısı için Ermenistan'daydık. 'Birlikte Etki Yaratalım' temasıyla gerçekleştirilen toplantılarda, EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso ve EBRD Yönetim Kurulu ile bir araya geldik. Genel Sekreterimiz Yeşim Seviğ, 'Gender Economic Inclusion' başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Bu arada, bu sene büyük bir gururu yaşıyoruz; KAGİDER, EBRD'nin bu sene kurduğu STK İcra Kurulu'na seçilen 13 dernek arasında yer alıyor."

"Yönetimde kadın oranının artırılması şart"

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da toplumsal cinsiyet eşitliğinin, ekonomik büyüme, toplumsal kalkınma ve demokrasinin temel taşlarından olduğunu belirtti.

Turan, "Toplumsal cinsiyet eşitliğinin çalışma hayatı, siyaset, iletişim-medya ve şiddet gibi farklı boyutlarında çok sayıda çalışma ve proje ortaya koyduk. Devam ettiğimiz tüm çalışmalarda akademi ve STK'lerle işbirliğinden güç alıyoruz. KAGİDER ile yakın bir paydaş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

TÜSİAD olarak yönetimde kadın oranının artırılmasını ivmelendirmek amacıyla kendi üyelerinden başlayarak iş dünyasını harekete geçirmek üzere bir çağrıda bulunduklarını belirten Turan, şunları kaydetti:

"Yönetimde kadın temsilinin artırılması için bu alandaki ilerlemeyi takip etmeye ve çağrımızı yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte ülkemizin kalkınmasında dünya ile yarışır bir girişimcilik ekosistemine sahip olmak için kadın girişimcilerin daha fazla artması gerekiyor. Kendi yenilikçi iş fikirleriyle kadınları iş hayatında daha çok görmeliyiz."