TÜSİAD Başkanı Turan'dan asgari ücret sözleri: Günün koşullarına göre ayarlama yapılacak, revizyonlar da yapılabilir - Son Dakika
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TÜSİAD Başkanı Turan'dan asgari ücret sözleri: Günün koşullarına göre ayarlama yapılacak, revizyonlar da yapılabilir

28.10.2022 15:38

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının asgari ücretle ilgili sorusuna "Günün koşullarına göre bir ayarlama yapılacak" yanıtını verdi. Turan, günün koşullarına göre revizyonlar yapılabileceğini belirtti.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, BESİAD-GESİFED İş İnsanları Zirvesi'nde konuştu. Krediye erişimin her geçen gün zorlaştığını belirten Turhan hükümetin AB ve sığınmacı politikalarını da eleştirdi. Turhan "Para politikasının sadece genişleyici değil, gerektiğinde sıkılaştırıcı yönde kullanımının dengelenme için gerekli olduğunu unutmamamız gerekli" sözleriyle faiz indirimlerinin enflasyon üzerindeki etkilerine de değindi.

"PARA POLİTİKASI GEREKTİĞİNDE SIKILAŞTIRICI DA OLABİLİR"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan konuşmasında şunları söyledi; "Para politikasının sadece genişleyici değil, gerektiğinde sıkılaştırıcı yönde kullanımının dengelenme için gerekli olduğunu unutmamamız gerekli. Uzun vadede tüm ekonomik paydaşlara fayda sağlayacak bir ortamı yakalamak için, kullanılan para politikası bileşenleri ne kadar sade ve anlaşılır olursa istenilen noktaya ulaşmak o denli kolay olacaktır. Ekonomik aktörler tarafından kolayca anlaşılabilen politikalar, bütüncül etkileri değerlendirilmeden tasarlanan mikro düzeydeki karmaşık politikalardan çok daha iyi sonuçlar verecektir. Unutmayalım ki, fiyat istikrarı olmadan ekonomi doğru şekilde işlemez ve bu durum, daha önce de belirttiğimiz gibi, hiçbir paydaşa fayda sağlamaz. Enflasyonla doğru mücadelenin, sağlıklı büyüme için önkoşul olduğunu tekrar hatırlatmak isterim."

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan.

KREDİYE ERİŞİM HER GEÇEN GÜN ZORLAŞIYOR

Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 7 büyümesine rağmen, ekonomideki öncü göstergelerin ihracatta, iç ekonomide ve üretimde yıl sonuna doğru hızlı bir yavaşlamayı işaret ettiğini belirten Turan, "Cari açık halen artış trendinde. Enflasyon hedeflediğimiz seviyelerde değil, refah kaybımız yüksek" dedi. Turan konuşmasında krediler ve bankacılık sektöründeki düzenlemelere de değindi. Turan "Krediye erişim her geçen gün zorlaşıyor. Yoğun regülasyon döneminden geçen finansal kesimin de bu regülasyonlar çerçevesinde kredi vermesi daha da zorlaşıyor. Unutmayalım ki, sağlıklı işleyen üreten, istihdam yaratan bir reel kesimin arkasında bu süreci destekleyen sağlıklı işleyen bir finansal sektöre ihtiyaç var" dedi.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Turan konuşmasının ardından basının asgari ücretle ilgili sorularını da yanıtladı. Asgari ücret konusunda "günün koşullarına göre bir ayarlama yapılacaktır" diyen Orhan küçük şirketlerde ve emek yoğun şirketlerde sıkıntılar doğabileceğini, günün koşullarına göre revizyonlar yapılabileceğini belirtti.

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Orhan Turan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜSİAD Başkanı Turan'dan asgari ücret sözleri: Günün koşullarına göre ayarlama yapılacak, revizyonlar da yapılabilir - Son Dakika


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