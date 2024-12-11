TÜSİAD ve AB Büyükelçileri Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TÜSİAD ve AB Büyükelçileri Toplandı

TÜSİAD, AB-Türkiye entegrasyonunu canlandırmak için toplantı düzenledi. Somut adımlar ele alındı.

11.12.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve AB üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ile bir araya geldi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla, AB Delegasyonu Başkanı Ossowski ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile Ankara'da toplantı düzenlendi.

Toplantıda, bugünün hızla değişen jeopolitik ve ekonomik ortamında AB- Türkiye entegrasyon sürecinin canlandırılması ve derinleştirilmesi için atılabilecek somut adımlar ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Turan, AB-Türkiye entegrasyon sürecini samimi ve adil şekilde yeniden canlandırmaları gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bunu sadece pragmatik bir tercih olarak değil, demokratik, rekabetçi ve sürdürülebilir Avrupa vizyonunun elzem bir unsuru olarak görüyoruz. Entegrasyon sürecini canlandırmak, AB ve Türkiye'nin küresel zorlukları daha etkili bir şekilde ele almasını sağlayacaktır. AB-Türkiye, Gümrük Birliği'nin yeşil ve dijital politikaları içerecek şekilde güncellenmesi süreci bir an önce başlatılmalıdır. Bu çağrı, BusinessEurope çatısı altında Avrupa iş dünyasının da ortak mesajıdır."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Orhan Turan, Politika, Türkiye, Ekonomi, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜSİAD ve AB Büyükelçileri Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:41 İşte Esad’ın ilk kez görülen ilginç kareleri İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
18:19 Bahçeli’ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz
17:53 Trump’ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan’ın eski patronuymuş Trump'ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan'ın eski patronuymuş
17:44 İşte Esad’ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası
16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
01:01 Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı
00:46 Zelenskiy: Rus İHA’ları UAEA Konvoyuna Saldırdı Zelenskiy: Rus İHA'ları UAEA Konvoyuna Saldırdı
00:36 ’İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına Yılmaz Tunç’tan belgeli yanıt 'İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına Yılmaz Tunç'tan belgeli yanıt
00:27 Avustralya’da bir laboratuvarda bulunan yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu Avustralya'da bir laboratuvarda bulunan yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu
00:18 Hakan Fidan’dan Schengen sorusuna yanıt: Yıl yıl verileri açıkladı Hakan Fidan'dan Schengen sorusuna yanıt: Yıl yıl verileri açıkladı
00:16 Biden’dan Trump’a Ekonomi Uyarısı Biden'dan Trump'a Ekonomi Uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 19:06:33. #1.13#
SON DAKİKA: TÜSİAD ve AB Büyükelçileri Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.