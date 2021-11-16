TÜSİAD Yönetim Kurulu ABD'de temaslarda bulunuyor

TÜSİAD Yönetim Kurulu heyeti, ABD temasları çerçevesinde Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği yetkilileri, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve düşünce kuruluşu uzmanlarıyla bir araya geliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD Yönetim Kurulu heyeti, dün başlayıp bugün süren ABD temasları çerçevesinde, Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği yetkilileri, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve düşünce kuruluşu uzmanlarıyla buluşuyor.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki heyette Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Ebiçlioğlu, İrem Oral Kayacık, Önder Sezgi, Can Yücaoğlu ve TÜSİAD Washington Temsilcisi Barış Ornarlı yer alıyor.

Görüşmelerde, Türk-Amerikan ilişkilerinin iyileştirilmesi ve ekonomik bağların güçlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunulacak. TÜSİAD'ın kamuoyu ile paylaştığı "Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar" raporu da temaslarda paylaşılacak.