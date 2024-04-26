TÜSİAD Yönetim Kurulu Heyeti Londra'da Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

TÜSİAD Yönetim Kurulu Heyeti Londra'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

TÜSİAD Yönetim Kurulu Heyeti Londra\'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki heyet, Londra'da çeşitli görüşmelerde bulundu. Heyet, İngiltere Başbakanı Özel Danışmanı, Yatırım Ofisi Direktörü, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Baş müzakerecisi ve diğer yetkililerle görüştü. Ayrıca, TÜSİAD Londra Ağı resepsiyonunda Türk girişimciler ve uluslararası firmaların temsilcileriyle bir araya geldi. Heyet, ayrıca Birleşik Krallık'taki muadil örgüt Confederation of British Industry-CBI ile de bir araya gelecek. Ziyaretlerde Türkiye-Birleşik Krallık ticaret ve yatırım ilişkileri, STA müzakereleri ve işbirliği alanları ele alındı.

26.04.2024 16:35
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki yönetim kurulu heyeti, Londra'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, heyet dün İngiltere Başbakanı Özel Danışmanı Myles Stacey Obe, Yatırım Ofisi Direktörü Daniel Gieve, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Baş müzakerecisi İlaria Regondi, İngiltere'nin Avrupa Gölge Bakanı Stephen Doughty, The City UK Üst Yöneticisi (CEO) Miles Celic ve Lord Mayor of London Michael Mainelli ile görüşmelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Koray Ertaş, TÜSİAD Yönetim Kurulu heyetiyle çalışma yemeğinde bir araya geldi. TÜSİAD Londra Ağı resepsiyonuna, ilgili üyelerin ve profesyonellerin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Çimen Keskin ve Birleşik Krallık Yatırım ve İş Dünyasından Sorumlu Devlet Bakanı Lord Dominick Johnson katıldı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu heyeti bugün TÜSİAD'ın Birleşik Krallık'taki muadil örgütü Confederation of British Industry-CBI ile bir araya gelecek.

Görüşmede, Birleşik Krallık'ın makroekonomik görünümü, Türkiye-Birleşik Krallık ticaret ve yatırım ilişkileri, küresel tedarik zincirlerinde Türkiye'nin rolü, STA müzakerelerindeki ana başlıklar ve TÜSİAD–CBI işbirliği alanları ele alınacak.

Heyet ayrıca İngiltere'nin önde gelen bağımsız Araştırma ve Teknoloji Merkezi Manufacturing Technology Centre'ı (MTC Coventry) ziyaret ederek imalat sanayinde yeni teknoloji odaklı dönüşüm süreçlerini ele alacak.

Ziyarete, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan'ın yanı sıra TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Serpil Veral ve Can Yücaoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Ebiçlioğlu ve Yılmaz Yılmaz, Genişletilmiş Yönetim Kurulu Üyesi ve Birleşik Krallık Çalışma Grubu Başkanı Levent Kömür, Londra Ağı Başkanı Hasan Turunç ve AB-Projeler Direktörü Nur Beler Levi katıldı.

"Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişki stratejik öneme sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Londra temaslarında iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi sürecinde Türkiye'nin önceliklerini ele aldık. Türk iş dünyasının Birleşik Krallık vize başvuru süreçlerinde karşılaştığı sorunların ticaret ve yatırımın arttırılmasının önünde engel teşkil ettiğini vurguladık. Küresel ve transatlantik siyasetin önemli aktörlerinden ve Avrupa'nın büyük ekonomilerinden Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ilişki stratejik öneme sahip. TÜSİAD olarak Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin Türkiye'nin AB ilişkilerini tamamlayıcı nitelikte olduğuna inanıyoruz."

Turan, TÜSİAD'ın Birleşik Krallık'taki varlığını pekiştirmek amacıyla, 2015 yılında kurulan Londra temsilciliğinin geçen yıl aldıkları kararla TÜSİAD Londra Ağı'na dönüştüğünü ifade ederek, TÜSİAD Londra Ağı çalışmaları çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutları ile takip ettiklerini anlattı.

TÜSİAD Londra Ağı'nın resepsiyonunda İngiltere'de yerleşik Türk girişimciler ve uluslararası firmalarda görev yapan üst düzey temsilcileri ile bir araya geldiklerini aktaran Turan, "Bu geniş çaplı etkinliğimiz ile Türkiye'de ve uluslararası ağlarımızda yer alan üyelerimiz arasındaki etkileşimi arttırmak ve yeni işbirliği alanlarının keşfedilmesine zemin sağlamak arzusundayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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