TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: 'Çiftçilerimizin bir yıllık emeği bir kıvılcımla kül olmasın' - Son Dakika
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Ekonomi

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: 'Çiftçilerimizin bir yıllık emeği bir kıvılcımla kül olmasın'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, anız yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, çiftçilerin emeklerinin yok olmaması gerektiğini belirtti. Anız yakmanın toprak verimliliğine zarar verdiğini ve tarımsal üretimi tehlikeye attığını vurgulayan Bayraktar, çiftçilerin alternatif uygulamaları tercih etmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca, anız yangınlarının orman yangınlarının bir kısmına neden olduğunu ve bu çağdışı uygulamalara son verilmesi gerektiğini ifade etti.

13.07.2024 09:36
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TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: "Çiftçilerimizin bir yıllık emeği bir kıvılcımla kül olmasın"

ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, son dönemde artan anız yangınlarıyla ilgili bir açıklama yaparak, "Çiftçilerimizin bir yıllık emeği bir kıvılcımla kül olmasın" dedi.

"Rutin bir tarımsal uygulama gibi yapılan ve toprak verimliliğine uzun vadede ciddi zararlar veren anız yakma, tarım arazilerinde verimliliğin kaybolmasına neden oluyor" diyen Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kontrolden çıkan anız yangını çiftçilerimizin emeklerinin yok olmasına sebep oluyor ve topraklarımızın geleceğini tehlikeye atıyor. Bir yıl boyunca gözü gibi bakıp, büyüttüğü ürününü hasat etmek isteyen üreticilerimizin bütün emekleri bir kıvılcımla kül oluyor.

Gıdaya olan ihtiyacımızın her zamankinden daha fazla olduğu günümüzde, tarımsal üretimi tehlikeye atma lüksümüz yoktur. Bu bilinçle hem vatandaşlarımız hem çiftçilerimiz toprağımızı koruma konusunda daha duyarlı olmalıdır."

"Anız yakmanın sağlayacağı fayda toprağa ve çevreye vereceği zararın yanında çok küçüktür"

Üreticilerin hasat sonrası aynı araziye diğer bir ürünün ekimini yapacaksa mibzerin istenilen bir şekilde ekim yapmasını sağlamak, yakıt tasarrufu ve daha iyi tohum yatağı hazırlamak adına anız yaktıklarına dikkat çeken Bayraktar, " Anız yakmak yabancı ot ve haşereleri yok etmenin yanı sıra ekin saplarının mibzer gözlerinin tıkanmasını engellese de, toprağa zarar veriyor. Anız yakmanın sağlayacağı fayda toprağa ve çevreye vereceği zararın yanında çok küçük kalıyor. Hasat sonrası tarla yüzeyinde kalan bitkisel artıklar toprağı tavında tutuyor ve meyilli arazilerde verimli toprağın su ve rüzgar erozyonuyla kaybolmasına engel oluyor.

Anız yakmak, doğal ve tarımsal ekosistemin tahrip olmasına, zaten organik maddece yetersiz olan topraklarımızın iyice fakirleşmesine ve toprağın su tutma kapasitesinin azalmasına neden oluyor. Anız, yağışların şiddetle toprağa düşmesini engeller; yüzey akış hızını azaltır ve toprağa sızmasını sağlar.

Organik maddesi çok düşük ve erozyona çok açık olan topraklarda anız sürülerek veya parçalanarak toprağa yeniden kazandırılmalıdır. Omurgalı ve omurgasız canlıların yok olmasına kısacası doğanın ölümüne neden olan anız yangınları hasadın bitmesiyle sezon bitmeden birçok bölgede maalesef kendini gösteriyor. Diğer taraftan anız yangınları iklim değişikliğinin de etkisiyle artan hava sıcaklıklarıyla beraber sigara izmaritleri veya elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlarla da oluşabiliyor.

Tüm bu nedenlerle anız yangınlarında başta yerel yönetimler ve itfaiye olmak üzere ilgili tüm kurumlar tedbirlerini almalıdır" diye konuştu.

"Çiftçilerimiz anız yakmak yerine alternatif uygulamaları tercih etmelidir"

Bayraktar şöyle edvam etti:

"Toprağın verimini genel olarak topraktaki mineral, gübre ve biyolojik canlılar belirler. Bunlar yakıldığı zaman çiftçilerimiz daha çok gübre atmak zorunda kalıyor. Oysa anız toprağa kazandırıldığı zaman toprağın daha az gübreye ihtiyacı olur ve verimde artış yaşanır.

Anız yakmakla toprağı işlemek kolaylaşıyor fakat toprağın gücü kayboluyor. Çiftçilerimiz bunun farkında olmalıdır. Toprağa kazandırılmayarak yakılan her anız, çiftçilerimizin daha fazla gübre kullanmasına dolayısıyla maliyetinin artmasına sebep oluyor. Unutulmamalı ki; organik maddece zengin toprağın su tutma kapasitesi artar.

Kişi başı yıllık su tüketiminin bin 313 metreküp olduğu ve su stresi yaşayan ülkemizde organik madde kaybına yol açacak uygulamalardan kaçınılmalıdır."

"Son 5 yıldaki orman yangınlarının yüzde 5,6'sı anızdan"

"Ülkemizde meydana gelen yangınların bazıları anız kaynaklıdır. Bu yangınlarda ormanlarımızın kıyısında olan buğday ve arpa tarlaları büyük riskler taşıyor" uyarısında bulunan Bayraktar şunları kaydetti:

"Son 5 yılda 13 bin 619 orman yangını çıktı. Söz konusu orman yangınlarının yüzde 5,6'sı yani 763'ü anız yangınları sebebiyle gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl ülkemizde meydana gelen 2 bin 579 orman yangının yüzde 5,3'ü yani 137'si anız yangınıydı.

Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir tarım için anız yakma gibi çağdışı uygulamalara son verilmeli, çiftçiye yeni öneriler sunulmalı, doğrudan ekim teknolojisi gibi var olan faydalı uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanmalıdır."

Kaynak: İHA

Şemsi Bayraktar, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: 'Çiftçilerimizin bir yıllık emeği bir kıvılcımla kül olmasın' - Son Dakika

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