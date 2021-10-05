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Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında 2 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

05.10.2021 10:46
Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında 2 yıla kadar hapis istemi, System.String[]

Haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle faaliyetleri durdurulan Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, SS Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi "müşteki", Uber Türkiye yetkilisi ABD vatandaşı Francois Pascal Chadwick da "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, Uber Türkiye'nin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği, Ticari Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara aykırı hareket ederek, mobil cihaz uygulaması aracılığıyla tarifeli yolcu taşımacılığı yaptığı ve buna aracılık ettiği iddiasına ilişkin şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şikayet dilekçesinde, Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri Zorlu Şubesi ve Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Şirketinin İstanbul'da "Uber XL" adı verilen araçlarla yaptığı taksicilik tarifeli yolcu taşımacılığının haksız rekabet suçunu oluşturduğuna yer verildiği aktarılan iddianamede, soruşturmada, Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri Zorlu Şubesi'nin yetkilisi ve müdürü olarak görev yapan kişinin Barış İ. olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

UBER YETKİLİSİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddianamede, Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Şirketinin suç tarihi itibarıyla yetkilisinin ABD'de yaşayan ve Türkiye'ye hiç gelmediği tespit edilen Francois Pascal Chadwick olduğu aktarıldı.

Şüpheli François Pascal Chadwick'in şikayetle ilgili savunmasını yazılı olarak ABD'deki noter aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği belirtilen iddianamede, şüphelinin savunmasında "haksız rekabet" kapsamında herhangi bir eylemlerinin olmadığını öne sürerek suçlamaları kabul etmediği bilgisine yer verildi.

BİLİRKİŞİ: HAKSIZ REKABET SUÇU VAR

Soruşturma kapsamında 12 Mart 2020'de bilirkişi raporu hazırlandığı belirtilen iddianamede, raporda "Uber Türkiye'nin yasal olarak aldığı D2 Yetki Belgesi'ni, amaç ve kapsamı dışında tarifeli taşımacılıkta kullanarak haksız rekabet suçunu işlediği" görüşünün yer aldığı kaydedildi.

İddianamede, daha önce İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildiğine dikkati çekildi.

Şüpheli Francois Pascal Chadwick'in yetkilisi ve sorumlusu olduğu şirket tarafından Türkiye/İstanbul'da Uber adı verilen araçlarla yapılan tüm taksicilik tarifeli yolcu taşımacılığının haksız rekabet suçu kapsamında kaldığı belirtilen iddianamede, şüpheli Chadwick'in yurt dışında olması nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 253/6. maddesi uyarınca uzlaştırma yoluna gidilemediğinden hakkında bu iddianamenin hazırlandığı anlatıldı.

İKİ YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, soruşturma kapsamında elde edilen deliller kapsamında şüpheli Francois Pascal Chadwick'in "haksız rekabet" suçunu işlediğine kanaat getirildiği anlatılarak, bu nedenle şüphelinin Türk Ticaret Kanunu'nun 62/1. maddesi uyarınca 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ayrıca "haksız rekabet" suçundan Barış İ. hakkındaki soruşturma evrakının ise bu dosyadan ayrılarak uzlaştırma bürosuna gönderildiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, 16 Ekim 2019'daki duruşmada, Uber'in hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle durdurulmasına, Uber hizmetlerinin sunulduğu www.uber.com ile Uber mobil uygulamaları ve Uber XL isimli hizmete erişimin engellenmesine karar vermişti. Bu kararla Türkiye'de hizmet veren ve taksicilerin itiraz ettiği Uber'in faaliyetleri de durdurulmuştu.

Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

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Son Dakika Ekonomi Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında 2 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında 2 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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