Uğur Gülen Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika
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Ekonomi

Uğur Gülen Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığına yeniden seçildi

Uğur Gülen Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığına yeniden seçildi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanlığına Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen yeniden seçildi. Gülen, sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak ve sigortalılık oranlarını artırmak için çalışacaklarını belirtti. Sigorta sektöründe yaşanan zorluklara rağmen prim üretimi 2023'te 483 milyar liraya ulaştı ve sektörün aktif büyüklüğü 1,4 trilyon lirayı aştı. Gülen, 2024 beklentileri arasında 740 milyar lira civarında prim üretimi ve 1,3 trilyon liraya yakın bir fon büyüklüğü hedeflediklerini ifade etti.

19.04.2024 11:04
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Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanlığına yeniden Uğur Gülen seçildi.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Birliği Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapıldı.

Görev süresi iki yıl olacak başkan ile hayat dışı yönetim komitesi ve hayat emeklilik yönetim komitesi üyelerinin seçimlerinin yapıldığı genel kurulda, Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen Eylül 2023'ten bu yana sürdürdüğü TSB Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

Açıklamada, seçimlerin ardından yaptığı teşekkür konuşmasına yer verilen Uğur Gülen, sektörün ülke ekonomisi için öneminden bahsederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörümüzün sürdürülebilirliğini sağlamak ve bulunduğu ekosistemden, verdiği katkıya karşılık hak ettiği değeri, payı alabilmesi hayati önemdedir. TSB'nin amacı, aslında tam olarak bunu güvence altına almaktır. Bu önemli sorumlulukla, sektörümüz için önceliklendirdiğimiz sigortalılık oranlarının artırılması, deprem, sürdürülebilirlik ve eğitim konuları üzerine yoğun bir şekilde çalışarak, ülke ekonomimize katma değer sağlamaya devam edeceğiz. Türkiye Sigorta Birliğini kendi amaçları, öyküsü ve vizyonu olan bir kuruma dönüştürerek büyük sigorta ekosistemindeki tüm paydaşlara değer yaratan, yeni ve kendine ait kurumsal kimliği olan TSB yaratmak için hemen çalışmaya başlayacağım."

"Prim üretimi 2023'te 483 milyar liraya ulaştı"

Uğur Gülen, sigorta sektöründe şirket sayısının 71'e yükseldiğini belirterek, yaşanan zorluklara rağmen istikrarlı büyümesini sürdüren sektörün 2023 yılında aktif büyüklüğünün 1,4 trilyon lirayı aştığını bildirdi.

Prim üretiminin geçen yıl 2022'ye göre yüzde 105 artarak 483 milyar liraya ulaştığını aktaran Gülen, "Sigorta penetrasyon oranı son 10 yılda ilk kez yüzde 2,3 seviyesine ulaştı ve yüzde 3'e ulaşma hedefimize doğru hızla ilerliyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen sigorta sektörümüzün 2023 sonu itibarıyla öz sermayesi bir önceki yıla göre yüzde 100'ün üzerinde büyüyerek 166,7 milyar lira oldu." ifadelerini kullandı.

Gülen, sektörün 2024 beklentilerine değinerek, "Sigorta ve bireysel emeklilik sektöründe bu yıl 740 milyar lira civarında prim üretimi ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) Otomatik Katılım Sistemi (OKS) dahil 1,3 trilyon liraya yakın bir fon büyüklüğüne ulaşılmasını hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Uğur Gülen Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika

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