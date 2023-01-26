Park yasağını delenler yandı! İstanbul'da araç çekme ücreti yüzde 60 zamlandı - Son Dakika
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Park yasağını delenler yandı! İstanbul'da araç çekme ücreti yüzde 60 zamlandı

26.01.2023 17:23

UKOME ocak ayı toplantısında İstanbul'daki araç sahiplerini üzecek kararlar alındı. İstanbul'da park yasağı nedeniyle araç çekme ücreti yüzde 60 zamlandı. Zammın ardından hizmetin bedeli 250 liradan 400 liraya çıktı. Yediemin otoparklarında ise otomobiller için alınan günlük ücret 30 liradan 40 liraya yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısını yaptı. Toplantıda görüşülenler yediemin otoparklarına çekilerek muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik teklif de vardı.

ÇEKME ÜCRETİNE YÜZDE 60 ZAM

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü,son belirlenen ücret tarifesiyle çekici gider maliyetlerini karşılayamamasından dolayı zarar ettiğini belirterek 2023 yılı için ücret artışı talep etti. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

Alınan kararla, park yasağı halinde çekme ücreti ve park yasağı dışında 5 kilometreye kadar özel taşıma ücreti 250 liradan, yüzde 60 zamla 400 liraya çıktı. Kilometre başına 12 lira olan ücret de yüzde 25 zamla 15 liraya yükseldi.

OTOPARK ÜCRETLERİ

Yediemin otoparklarında motorlu bisiklet günlük ücreti 6,50 liradan 10 liraya, motosikletler için 13 lira olan ücret 20 liraya, otomobiller için 30 lira olan ücret 40 liraya, kamyonet, minibüs, arazi taşıtı için 32 lira olan ücret 50 liraya; kamyon, otobüs, TIR, iş makinesi için 52 lira olan ücret 75 liraya, iş makineleri, römorklar için 78 lira olan ücret ise 100 liraya çıkarıldı.

YORUMLAR (2)
  • Özcan Kuvan: 1000 TL yapsaydınız sayın yetkililer az olmuş.Zaten parayı harcayacak yer bulamıyoruz.Avrupa bizi daha çok kıskanırdı. Ama bunuda siz yapmamışsınızdır ya dış güçler yada CHP yapmıştır değilmi? Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Park yasağını delenler yandı! İstanbul'da araç çekme ücreti yüzde 60 zamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park yasağını delenler yandı! İstanbul'da araç çekme ücreti yüzde 60 zamlandı - Son Dakika
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