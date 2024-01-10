Ukrayna ile Türkiye Arasındaki Ticaret 8 Milyar Dolar Artacak

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Ukrayna ile Türkiye arasındaki ikili ticaret bu yıl yaklaşık 8 milyar dolar artış gösterecektir. Bu tahmin, geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 artış anlamına geliyor" dedi.

Bodnar, büyükelçilik binasında diplomasi muhabirleri ile bir araya gelerek gündemi değerlendirdiği bir toplantı düzenledi.

" Rusya'nın farklı ülkelerle bağlantıları ve attığı adımlar aslında Rusya'nın Sovyetler Birliği'ne girmek istediğini gösteriyor" diyen Bodnar, bu durumun sebeplerine ilişkin, "Rusya büyük devlet ağırlığını kaybetmeye başladı. Bu savaş ile o ağırlığını geri kazanmak istiyor. Rusya'nın geniş çaplı savaştan önce işlediği suçlar gerektiği gibi cezalandırılmadı. Moldova'da, Çeçenistan'da, Suriye'de yaptığı cinayetlerden bahsediyorum" dedi.

Bodnar, Rusya'nın Ukrayna ile değil NATO'yla ve batı ile savaştığını düşündüğünü savunarak, "Ama şunu da görüyoruz bizim batı partnerlerimiz en çok da bu savaştan korkuyorlar. Nisan-mayıs aylarından itibaren batının Ukrayna'nın gücünü ve mücadele edeceğini gördü" diye konuştu.

Kendi silahlarını üretmek için çaba gösterdiklerine dikkati çeken Büyükelçi Bodnar, "Diğer ülkelerden silah almaktansa kendi silahımızı üretiyoruz. Ukrayna'nın batı tarafından desteklenmesi de doğal olarak bu noktada önemlidir. Eminiz ki hem batıda hem Avrupa'da oluşan bazı sorunlar en kısa sürede çözülecektir" değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna ve Türkiye arasındaki iş birliğinin çok önemli olduğunu dile getiren Bodnar, "Türkiye tarafından verilen istatistikler büyüme dinamiğine işaret etmektedir. Ukrayna ile Türkiye arasındaki ikili ticaret bu yıl yaklaşık 8 milyar dolar artış gösterecektir. Bu tahmin, geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 artış anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA