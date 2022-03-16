Ukrayna ve Moldova, Avrupa elektrik şebekesine bağlandı - Son Dakika
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Ukrayna ve Moldova, Avrupa elektrik şebekesine bağlandı

16.03.2022 17:34
Ukrayna ve Moldova, Avrupa elektrik şebekesine bağlandı

Ukrayna ve Moldova, Avrupa Birliği'nin (AB) elektrik şebekesine bağlantı kurdu.

Ukrayna ve Moldova, Avrupa Birliği'nin (AB) elektrik şebekesine bağlantı kurdu.

AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, Ukrayna ve Moldova'nın bugün Avrupa Kıta Elektrik Şebekesi'ne senkronize olduklarını açıkladı.

Söz konusu senkronizasyonun Ukrayna elektrik sistemini sabit tutacağına işaret eden Simson, bunun ülkedeki evleri sıcak, ışıkları da açık tutacağını belirtti.

Simson, senkronizasyonun AB-Ukrayna ilişkilerinde önemli bir aşama olduğuna dikkati çekerek, Ukrayna'nın artık enerjide Avrupa'nın bir parçası olduğunu ifade etti.

Ukrayna'daki yetkililerin savaş sırasında enerji sistemlerini faal tutmak için kahramanca çaba gösterdiğini anımsatan Simson, "AB, Ukrayna'nın enerji sektörünü desteklemeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Simson, Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu enerjiyi tedarik etmek için ters doğal gaz akışını sürdüreceklerini belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'nın Ukrayna ve Moldova ile ortak değerleri ve elektriği paylaştığını bildirdi.

Güç sistemlerini stabilize etmek için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan von der Leyen, Ukrayna ve Moldova elektrik şebekelerinin AB şebekesi ile senkronize edilmesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Ukrayna, elektrik şebekesinin AB bağlantısını gerçekleştirmek amacıyla izolasyon testlerini yaptığı gün, Rusya saldırı başlamıştı.

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Moldova, Ukrayna, Enerji, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ukrayna ve Moldova, Avrupa elektrik şebekesine bağlandı - Son Dakika


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