Ulaştırma Bakanları Konferansı Sona Erdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Konferansımız süresince ulaştırma ve bağlantısallığın yalnızca teknik bir alan olmadığı, ekonomik kalkınmadan ticaretin kolaylaştırılmasına, krizlere karşı dayanıklılıktan, ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesine kadar uzanan çok boyutlu bir stratejik alan olduğu hususunda ortak bir anlayış olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 2. Ulaştırma Bakanları Konferansı, İİT'ye üye ülkelerin bakanlarının konuşmalarının ardından konferans başkanlığını da üstlenen Bakan Uraloğlu'nun kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Uraloğlu konuşmasında, 2 gün süren toplantıların sonuncusunu gerçekleştirdiklerini belirterek, konferans boyunca konuşulan konuların raporlarını üye ülkelerin temsilcilerine sunduklarını söyledi.

Konferansta 2 gün boyunca kapsamlı değerlendirmeleri beraberce yaptıklarını ifade eden Uraloğlu, "Konferansımız süresince ulaştırma ve bağlantısallığın yalnızca teknik bir alan olmadığı, ekonomik kalkınmadan ticaretin kolaylaştırılmasına, krizlere karşı dayanıklılıktan, ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesine kadar uzanan çok boyutlu bir stratejik alan olduğu hususunda ortak bir anlayış olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum." dedi.

Uraloğlu, Kıdemli Memurlar Toplantısı'nda ortaya konulan çalışmaların ve Bakanlar düzeyinde yürütülen müzakerelerin, konferansın çıktılarının niteliğini önemli ölçüde güçlendirdiğine inandıklarından bahsetti.

Kabul edilen kararların, İİT üyesi ülkeler arasında ulaştırma alanındaki iş birliğini daha somut, daha planlı ve daha sürdürülebilir bir zemine taşıyacağını dile getiren Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugünkü toplantımız süresince söz alan siz kıymetli Bakanlarımız ve değerli katılımcılarımız, ülkelerinizdeki ulaştırmanın tüm modlarında öncelik verdiğiniz projelerinizi bizimle paylaşırken aynı zamanda bu projelerin bölgesel ve kıtasal bağlantısallığa olan katkılarını da ortaya koydunuz. Konuşmalarınızda da vurgulandığı üzere demir yollarından limanlara, kara yollarından çok modlu koridorlara uzanan yatırımların ortak hedefi kesintisiz ve güvenilir ağlar oluşturmaktır. Aynı zamanda bu hedefe ulaşmak yolunda İİT çatısı altındaki kuruluşların önemi özellikle sizler tarafından dile getirilmiştir."

"Üye ülkelerle yakın bir işbirliği ve eş güdüm içinde hareket etme arzusundayız"

Bakan Uraloğlu, katılımcıların konuşmalarına dikkati çekerek, "Türkiye'nin küresel ulaştırma sisteminde kara taşımacılığına verdiği önemin somut bir göstergesi olan ve ilk toplantımızda kararlaştırdığımız Kara Ulaştırma Merkezine ev sahipliğimiz hususunda ifade ettikleri destekler için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, kara ulaştırması alanındaki kurumsal boşlukların giderilmesi ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde her platformda öncü bir rol üstlenmeye gayret gösterdiğini belirten Uraloğlu, bu süreçte üye ülkelerle yakın bir işbirliği ve eş güdüm içinde hareket etme arzusunda olduklarını söyledi.

Uraloğlu, konferansın kazanımlarına ilişkin, "Ulaştırma bağlantısallığının güçlendirilmesi, ulaştırma koridorlarının çeşitlendirilmesi, sınır geçişlerinin kolaylaştırılması ve dijital çözümlerin yaygınlaştırılması yönündeki ortak irade konferansımızın en önemli kazanımları arasında yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Filistin'in ulaştırma altyapısına her türlü desteği vermemiz gerektiğinin altını çiziyorum"

Kararların, yalnızca metinlerde kalmaması, sahada uygulanabilir projelere, somut iş birliklerine ve ölçülebilir sonuçlara dönüşmesi için Türkiye'nin dönem başkanlığı boyunca tüm desteği vereceğini açıklayan Uraloğlu, karşılıklı anlayış ve istişare temelinde yürütülecek teknik çalışmaların, uzman düzeyindeki temasların ve ortak projelerin desteklenmesini, ülkeler arasındaki iş birliğinin derinleşmesi açısından büyük önem taşıyan unsurlar olarak gördüğünü kaydetti.

Uraloğlu, konferans boyunca ortaya koydukları yaklaşıma ilişkin şunları söyledi:

"Ulaştırma koridorlarını yalnızca ticari hatlar olarak değil, ülkelerimiz arasında güven, dayanışma ve ortak refahı güçlendiren stratejik bağlar olarak ele alan bir anlayışı yansıtmaktadır. Bu anlayışla atacağımız adımların, İİT coğrafyasının küresel sistem içindeki konumunu daha da güçlendireceğine inanıyorum. Ulaştırma Bakanları olarak, Filistin'in ulaştırma altyapısının güçlendirilmesi ve bölgesel ulaştırma ağlarına etkin biçimde entegre edilmesi hususunda İİT çatısı altında elimizden gelen her türlü desteği vermemiz gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bir sonraki toplantımıza kadar, Türkiye olarak 2 yıl boyunca yürüteceğimiz dönem başkanlığımız süresince, bu toplantıda aldığımız kararların hayata geçirilmesini bizzat takip edeceğim."

"(Filistin) Sonuna kadar sizin arkanızda durmaya devam edeceğiz"

Kapanış konuşmasının ardından katılımcı üye yetkilileriyle selamlaşan Bakan Uraloğlu, ev sahipliği için tebrikleri kabul etti.

Filistinli yetkili, ülkesine verilen destekler için Türkiye'ye teşekkür etti. Uraloğlu da "Filistin için elimizden ne geliyorsa o. Sonuna kadar sizin arkanızda durmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.