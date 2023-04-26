Karaismailoğlu'na canlı yayında, "Hatay Havalimanı'nı seçmenleri engellemek için mi kapattınız?" sorusu yöneltildi - Son Dakika
Üye Girişi

Karaismailoğlu'na canlı yayında, "Hatay Havalimanı'nı seçmenleri engellemek için mi kapattınız?" sorusu yöneltildi

26.04.2023 11:59

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra kapatılan Hatay Havalimanı ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "Hatay Havalimanı'nı seçmenleri engellemek için mi kapattınız?" sorusunu, "Öyle bir şey yok… Bölgenin her noktasında büyük bir mücadele var. Bunu yaparken de belli bir disiplin içerisinde bunu yapmanız gerekiyor" diyerek cevapladı.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin büyük yıkım yaşattığı Hatay'daki havalimanının kapatılması beraberinde çeşitli iddiaları da getirdi. Sosyal medyada havalimanının 17 Mayıs'a kadar kapalı kalacağı, seçmenlerin oraya ulaşımının zorlaştırılması gibi bir durumun olduğu öne sürülürken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldığı Habertürk canlı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"PİSTİ KORUYAN DUVARLARDA BAZI SORUNLAR VAR"

Havalimanının sadece acil yardımlar için gelen uçaklara açık olduğunu, ticari uçuşlarınsa 'yoğunluk bittikten sonra' yapılacak yenilemelerin ardından başlayacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, seferleri durdurma gerekçesininse 'pisti koruyan duvarlarda bazı sorunların' olduğunu söyledi.

"BÖLGENİN HER NOKTASINDA BÜYÜK BİR MÜCADELE VAR"

Karaismailoğlu sunucunun "Seçime dönük bir hamle olarak değerlendiriliyor, muhalefet tarafından… Seçmenlerin oraya ulaşımının zorlaştırılması gibi bir durum mu var" sorusuna ise şu yanıtı verdi; "Öyle bir şey yok… Bölgenin her noktasında büyük bir mücadele var. Bunu yaparken de belli bir disiplin içerisinde bunu yapmanız gerekiyor. Burada yeri tartışılabilir (havalimanının) tabii ki ama şu anki teknolojiyle biz suyun altında bile bina yapıyoruz. Zaten terminali gördüğünüzde sapa sağlam ayakta. Sorun pistin olduğu bölümde, pisti koruyan duvarlarla ilgili bazı sorunlar yaşandı. Biz acil olarak burasının depremde acil ihtiyaçları gidermek, yardım kargolarının buraya ulaşması ve yardım arama kurtarma ekiplerinin gelmesi için hızlı müdahalelerle burayı trafiğe açtık. Yine aynı şekilde hizmet veriyor şu anda.

"GİDİŞ YÖNÜNDE KARGO VE ACİL YARDIM İÇİN BİR MÜDDET DAHA HİZMET VERECEK"

Çok yoğun şekilde kullanmamamızın nedenleri var. Burası geçici bir şekilde açıldı. Biz şu an deprem bölgesindeki transferleri gerçekleştirmek için burayı kullanıyoruz. Acil yardıma gelenler, kargo uçaklarının gelmesi açısından sivil havacılık kuralları gereği burayı bu şekilde kullanıyoruz. Ama şu yoğunluk biraz azaldıktan sonra biz burayı tamamen, yeniden, sıfırdan pisti yenilemek için projelerimizi bir taraftan hazırlıyoruz. Ona başlayıp bu pisti yenilediğimizde burası Hatay'a hizmet etmeye devam edecek. Tek yön olarak devam edecek ama gidiş yönünde de kargo ve acil yardım için burası bir müddet daha hizmet verecek."

YORUMLAR
500

Temel Karamollaoğlu, Hatay Havalimanı, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karaismailoğlu'na canlı yayında, 'Hatay Havalimanı'nı seçmenleri engellemek için mi kapattınız?' sorusu yöneltildi - Son Dakika


Son Dakika
12:09 Demirtaş'ın "İmralı'ya heyet gönderildi" iddiasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan yanıt: Açık ve net olarak yalan
12:09 AK Partili Yılmaz, Kerem Kınık'ı istifaya çağırdı: Kendisi yapmazsa dernek gereğini yapacaktır
11:58 AK Partili Yılmaz'dan Kerem Kınık'a istifa çağrısı: Kendisi yapmazsa dernek gereğini yapacaktır
11:56 İsmail Kartal Fenerbahçe'den sonra tekrar Süper Lig'e Sivasspor ile dönebilir
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi verdi: Doktorların tavsiyesi ile bugün istirahat edeceğim
11:44 Karaismailoğlu'na canlı yayında, "Hatay Havalimanı'nı seçmenleri engellemek için mi kapattınız?" sorusu yöneltildi
11:37 Sivasspor ile ilk görüşme olumlu! İsmail Kartal, Süper Lig'e geri dönüyor
11:40 Otobüs terminalinde kraker yiyen adam, düştüğü yerden bir daha kalkamadı
11:36 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doktorların tavsiyesi ile bugün istirahat edeceğim
11:36 Nişan töreni esnasında gelin adayına elini öptüren görümce, yoğun tepki aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2023 12:23:16. #1.12#
SON DAKİKA: Karaismailoğlu'na canlı yayında, "Hatay Havalimanı'nı seçmenleri engellemek için mi kapattınız?" sorusu yöneltildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement