Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu açıldı - Son Dakika
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Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu açıldı

02.10.2022 16:50

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kadıköy-Kartal-Pendik-Tavşantepe metro hattının devamı olarak Pendik Fevzi Çakmak, Şeyhli, Yayalar, Kurtköy mahalleri istasyonlarından geçerek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşan metro hattımız, başta Pendik halkı olmak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kadıköy-Kartal-Pendik-Tavşantepe metro hattının devamı olarak Pendik Fevzi Çakmak, Şeyhli, Yayalar, Kurtköy mahalleri istasyonlarından geçerek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşan metro hattımız, başta Pendik halkı olmak üzere tüm İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, dünyada üretimlerin ve yatırımların neredeyse durduğu, krizlerin konuşulduğu bu dönemde çok önemli bir yatırımı daha halkın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Söz konusu projeyi İstanbul'a ve İstanbullulara kazandırmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Halka hizmet hakka hizmettir' anlayışıyla dünyanın en gelişmiş ulaşım ve altyapı projelerini güzel ülkemize bir bir kazandırarak, hayata geçirdiğimiz dev projelerle ülkemizin ve İstanbul'un değerine değer katıyoruz. İstanbulluların yaşam kalitesini yükseltiyoruz. İstanbul'u, Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için dev projeleri birer birer hayata geçirdik. Hatırlarsınız vizyonsuzlar ne demişti? Sabiha Gökçen Havalimanı için 'Buraya havalimanı yapmak, Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer' demişlerdi. Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı günlük yaklaşık 600 uçak ve 100 bin yolcuya her gün hizmet veriyor. Havalimanlarımız rekordan rekora koşuyor. İstanbul Havalimanı Avrupa'da her ay birinciliğini tekrarlıyor. Bugün metroyla buluşturduğumuz Sabiha Gökçen Havalimanı da Türkiye'nin 3'üncü, Avrupa'nın 8'inci en yoğun havalimanı.

Dünyanın önde gelen havalimanları krizlerle boğuşarak kaos yaşarken, Türkiye'deki havalimanlarında konfor var, kalite var. Ülkemize hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunmak için ilk günkü heyecan ve kararlılıkla çalışıyoruz. Halkımızı konforlu ulaşım imkanları ile buluşturmak, Türkiye'nin yüzyılı için gereken tüm ulaştırma ve altyapı projelerini bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. İstanbul'u birilerinin keyfine bırakmayacağız. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 7,4 kilometrelik metro hattımızın yanı sıra İstanbulluları yeni metro hatları ile buluşturmayı sürdüreceğiz."

"İstanbul'da 6 hatta daha çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da 6 hatta daha çalışmalara devam ettiklerini belirterek, Kağıthane-İstanbul Havalimanı ve Çam Sakura Şehir Hastanesi'nden de geçen, Başakşehir- Kayaşehir metro hatlarının açılışlarının bu yıl içinde yapılacağını bildirdi.

Ardından diğer metro hatlarını da birer birer hizmete açacaklarını aktaran Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şu an İstanbul'da işletmede olan bütün raylı sistem hatlarının yapımı önceki dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tamamlanmıştı. Bunlardan biri olan Kadıköy-Kartal-Pendik Tavşantepe metro hattının devamı olarak Pendik Fevzi Çakmak, Şeyhli, Yayalar, Kurtköy mahalleri istasyonlarından geçerek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşan metro hattımız başta Pendik halkı olmak üzere tüm İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun.

Gerek milletimize gerekse de uluslararası misafirlerimize kazandırdığımız konforun ve hızın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle inşa çalışmalarını başarıyla tamamlayan, işçisinden mühendisine tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Sabiha Gökçen, İstanbul, Pendik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu açıldı - Son Dakika
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