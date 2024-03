Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Hatay için dört bir koldan çalıştıklarını söyledi

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay için hava yolu, kara yolu, demir yolu ve deniz yolu olmak üzere dört bir koldan çalıştıklarını söyledi.

Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda yetkililerle basına kapalı brifing gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, daha sonra yaptığı basın açıklamasında, Hatay Havalimanı'na yönelik çalışmalarda emeği geçen Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve yüklenici firma çalışanlarına teşekkür etti.

Bakanlık olarak 2002'den bu yana Hatay'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 50 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hatay'da, 2002'de 151 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 503 kilometreye, 142 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 428 kilometreye yükselttiklerini ifade eden Uraloğlu, kente alternatif ulaşım altyapısı kurma açısından önem arz eden Dörtyol-Hassa arası otoyol ve demir yolu tüneli projesi ihalesini de geçen ocak ayında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu, bu projenin 55 kilometre demir yolu ve 25 kilometre kara yolundan oluşan önemli bir proje olduğunu vurguladı.

Projenin iki etaptan oluştuğu ve tünel yapımını kapsayan ilk etabının Hassa Kavşağı'nda sona ereceğini dile getiren Uraloğlu, "Yapılacak tünellerle İskenderun-Gaziantep, İskenderun-Kahramanmaraş arasında ulaşım kısalacak ve bölgede var olan ticaret hacmine ulaşım kolaylığı sağlayacağız." diye konuştu.

Payas-Hassa-Yolbaşı arasına yapılacak olan demir yolu hattıyla Hatay ve İskenderun, Gaziantep ve Hassa Lojistik Alanı ile daha kısa yoldan bağlanmış olacağına dikkati çeken Uraloğlu, projenin, Payas-Hassa hattının da ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

İskenderun-Topboğazı Otoyolu'ndaki çalışmalar

İskenderun-Topboğazı Otoyolu ve Antakya bağlantı yolu ihalesini de 11 Mart'ta gerçekleştirdiklerini ifade eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Dün de sözleşmesini imzaladık, artık yapımına da başlıyoruz. Bildiğiniz üzere İskenderun ile Antakya arasındaki mevcut kara yolunda yardım ve enkaz çalışmalarından dolayı trafik yoğunluğu artmıştı. Antakya şehir merkezinin yeniden imar çalışmalarıyla bu yoğunluk daha da artmış durumda. Bu nedenle projemiz kapsamında, İskenderun-Topboğazı Otoyolu kesiminde toplam 19,2 kilometre uzunluğunda otoyol yapacağız. Otoyolumuzun Belen kesiminde 725 metrelik, Amanos Dağları kesiminde ise 7 bin 950 metrelik toplam uzunluğu 8 bin 675 metre olan 2 adet çift tüp tüneli de inşa edeceğiz. Topboğazı-Antakya Devlet Yolu kesiminde, 2x2 şeritli yani toplam 4 şeritli olan 24,5 kilometre uzunluğundaki devlet yolumuz, 2x3 şeritli yani toplam 6 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı devlet yoluna dönüştürülecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

Uraloğlu, ayrıca Hatay'da deprem konutları ve yeni yerleşim yerlerinin ulaşımını sağlayan 76 kilometrelik bağlantı yollarının da yapımına devam ettiklerini belirtti.

İskenderun sahil şeridindeki çalışmalar

İskenderun OSB İltisak Hattı Projesi'nin etüt proje çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Uraloğlu, "Bu hatla bölgede faaliyet gösteren çok sayıda ağır sanayi tesisinin ulusal demir yolu ağına erişimini sağlamış olacağız. Depremden sonra kıyı yapılarında oturma, rıhtımlarda çökme ve zeminde yüzeysel sıvılaşma olduğunu da gördük. İskenderun sahil şeridi kıyı koruma yapısı ve balıkçı barınağının onarımı işine da başladık ve devam ediyoruz." diye konuştu.

"Hatay için dört bir koldan çalışıyoruz" '

Dörtyol, Madenli, Işıklı Konacık ve Samandağ Çevlik balıkçı barınakları onarım işlerini de bu yılki yatırım programlarına aldıklarını bildiren Uraloğlu, "Gördüğünüz üzere, Hatay için hava yolu, kara yolu, demir yolu ve deniz yolu olmak üzere dört bir koldan çalışıyoruz. Hatay'ı meydanları ve ana caddeleriyle, tarihi ve kültürel dokusuna uygun şekilde yeniden inşa edeceğiz." dedi.

Bakan Uraloğlu, Toprakkale-İskenderun yolunda çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Yerel seçimlere de değinen Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Her zerresinde ecdadımızın izi olan Hatay'ı planladığımız projelerle hep birlikte çok daha güçlü ve gelişmiş bir şekilde yeniden inşa edeceğiz inşallah. Üstümüze düşen görev her ne olursa olsun biz onu tamamlayana kadar, Hataylı hemşerilerimizi inşallah yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Ulaşım adına büyükşehirle gerekli koordinasyonu sağlayarak inşallah her türlü desteği kendisine, başkanımıza vereceğiz. Biz bu düşüncelerle Hatay'a birçok hizmet yaptık ama depremle o hizmetlerin şekli, şemali, yeni ihtiyaçları ortaya çıktı, hepsini planladık ve Hataylıların gördüğü gibi de tek tek ve en ufak kaliteden de bir taviz vermeden onların hepsini hayata geçiriyoruz ve yakında takipçisi olmaya bundan sonra devam edeceğiz."

Bakan Uraloğlu, daha sonra 29 Mart'ta çift yönlü olarak yolcu taşımasının başlatılacağını duyurduğu Hatay Havalimanı'nda incelemelerde bulundu, yetkilerden bilgi aldı.

(Bitti)