Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Yollara Akıllı Ulaşım Sistemleri Kurulacak - Son Dakika
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Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Yollara Akıllı Ulaşım Sistemleri Kurulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'de Ankara, Antalya ve İstanbul Karayolları Bölge Müdürlüğünde akıllı ulaşım sistemlerinin kurulacağını duyurdu. Bu sistemler sayesinde kaza, duran araç, buzlanma gibi olaylar tespit edilerek yol kullanıcılarına anlık bilgilendirme sağlanacak. Ayrıca uydu destekli ulusal akıllı ulaşım sistemleri otomasyon projesiyle Türksat uyduları kullanılarak veri akışı kesintisiz hale getirilecek ve kazaların önüne geçilecek.

06.07.2024 14:05
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yollara akıllı ulaşım sistemlerinin (AUS) kurulacağını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi" ve "Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi"nde gelinen son aşamaya ilişkin bilgi verdi.

Akıllı ulaşım sistemleri nesnelerin interneti merkez yazılımının (AUS IoT) ilk etapta Ankara, Antalya ve İstanbul Karayolları Bölge Müdürlüğündeki kontrol merkezlerinde yapılacağını bildiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu ile yeni nesil iletişim teknoloji ve protokolleri kullanılarak haberleşme ile uyarı senaryolarının gerçekleştirileceği 30 kilometrelik kesimde pilot sahada bir proje başlattık. Bu proje Türkiye'de bir ilk. Yolda meydana gelen kaza, duran araç, gizli buzlanma, yola düşen nesne, yol yapım ve bakım çalışmaları, şerit veya yol kapama, seyahat hızı, konfor ve zamanı etkileyen olaylar tespit edilerek yol kullanıcılarına anlık bilgilendirme sağlayacağız. Yollara, akıllı sinyalizasyon, kamera, yol sensörleri, görüntü işleme, olay algılama, değişken mesaj ve trafik işaretleri, meteorolojik bilgi gibi akıllı ulaşım sistemleri kurulacak. Ayrıca fiber ve enerji altyapı kurulumları da gerçekleştirilecek."

Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi'nin 23 Kasım 2023'te başladığını anımsatan Uraloğlu, yazılımın tamamlanması ve saha kurulum süresinin 24 ay, projenin işletme ve bakım süresinin ise 12 ay olduğunu kaydetti.

Uraloğlu, projeyi, 23 Kasım 2026'da bitirmeyi hedeflediklerini bildirerek, "Projenin saha keşifleri ve detaylı dokümantasyon hazırlıkları tamamlandı. Yakın zamanda saha kurulumları başlayacak. Ayrıca yazılım analiz ve tasarım kabulü sonrası da yazılım geliştirme aşaması başlayacak." ifadesini kullandı.

Akıllı ulaşım sistemlerine uydu desteği

Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi hakkında da bilgi veren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Yerli ve milli uydu haberleşme teknolojilerinin akıllı ulaşım sistemleri alanında kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi'nde bütün süreçler tamamlandı. Proje hizmete alındığında akıllı ulaşım sistemi mimarisi, Türksat uyduları ile desteklenerek veri akışı kesintisiz hale getirilecek. Proje hizmete alındığında karayolu, haberleşme ve ulaşım sektörlerinin birbiriyle entegrasyonunu sağlamak amacıyla Türkiye'nin Ulusal AUS mimarisini oluşturduk. Böylece insansız kara araçları başta olmak üzere yeni nesil ulaşım teknolojilerinde kullanılan araçların iletişimi Türksat uyduları ile kesintisiz hale gelecek, kazaların da önüne geçilecek."

Uraloğlu, projenin iki ana iş paketi kapsamında tamamlandığını belirterek, ilk pakette uydu üzerinden haberleşme sağlayabilen Ka Bant Sabit/Mobil IoT Terminal Antenlerin ve Ka Bant Kara SOTM Antenin üretimlerinin tamamlandığını bildirdi.

Üretimleri tamamlanmış antenlerin temel saha testlerinin 9 Ocak'ta Türksat Yerleşkesi'nde yapıldığını hatırlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Testleri başarıyla geçen antenler AUS alanında kullanım kabiliyetleriyle tam not aldı. İkinci ana iş paketi kapsamında ise Türkiye ve dünyadaki AUS ve AUS mimarileri alanındaki mevcut durumunun detaylı analizini yaparak Ulusal AUS mimarisi ve yazılımını geliştirdik. Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi'nin bütün süreçleri tamamlandı. Proje, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) ile Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak sonuç raporunun ardından hayata geçirilecek."

Kaynak: AA

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