Üye Girişi
"Ülkemiz tam gücüyle üretiyor" - Son Dakika

"Ülkemiz tam gücüyle üretiyor"

19.11.2021 13:16
"Ülkemiz tam gücüyle üretiyor"

Eskişehir'de gerçekleştirilen "KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı"nda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin pandemi dönemindeki zorluklarda iyi bir ihracat başarısı elde ettiğini belirterek, "Biz ihracatımızı en zor koşullarda, pandemi döneminde...

Eskişehir'de gerçekleştirilen "KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı"nda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin pandemi dönemindeki zorluklarda iyi bir ihracat başarısı elde ettiğini belirterek, "Biz ihracatımızı en zor koşullarda, pandemi döneminde çok büyük bir başarıyla dünyadaki en çok ihracatını arttıran ülkeler içerisindeyiz" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ihracata özendirilmesi amacıyla düzenlediği "KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı" Eskişehir'de gerçekleştirildi. Programın açılışı, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Eskişehir Valizi Erol Ayyıldız'ın konuşmaları ile yapıldı. Programa, TİM Marka Konseyi, Genç TİM üyeleri ve İnovaTİM'li öğrenciler de katıldı.

"Bazı sektörlerde sipariş yoğunluğu mevcut kapasitenin 2-3 kat üzerine çıktı"

Açılış konuşmasında Türkiye'nin ihracatta önünün açık olduğunu ve bazı sektörlerde sipariş yoğunluğunun mevcut kapasitenin 2-3 kat üzerine çıktığını vurgulayan TİM Başkanı Gülle, "Ülkemizdeki yatırımlar günden güne daha da artıyor. Eskişehirli firmalarımızı da ihracat ailemize katılmaya ve bu milli zenginliğe değer katmaya davet ediyoruz. İnşallah, bugünkü eğitim programımızla beraber mevcut ihracatımızı daha da artıracağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

"Eskişehir'den 147 ülkeye ihracat"

Dünya ticaretinin pandemi etkisiyle ciddi bir daralma yaşadığı 2020'de Eskişehir'in ihracatının 927 milyon doları aştığına işaret eden Gülle, "2021'in ilk 10 ayında Eskişehir'in ihracatı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik artışla 924 milyon dolar oldu. Eskişehirli ihracatçılarımız, ABD'ye 259 milyon dolar, Fransa'ya 91 milyon dolar ve Almanya'ya 81 milyon dolar ihracat yaptı. Eskişehir, tam 147 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. Ayrıca en çok ihracat gerçekleştiren 20'inci ilimiz. Eskişehir'in en çok ihracata imza attığı ilk 3 sektör; 246 milyon dolarla Savunma ve Havacılık, 127 milyon dolarla Kimyevi Maddeler ve 105 milyon dolarla Makine Aksamları oldu. Bu üç sektörün ilimiz ihracatındaki payı, yüzde 52 seviyesinde" diye belirtti.

"Ülkemiz tam gücüyle üretmekte"

İhracatın cumhuriyet tarihinin en başarılı dönemini gerçekleştirdiğini ve her ay 20 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştiğinin altını çizen Başkan Gülle, geçtiğimiz gün Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararının ihracatçıları etkilediğini belirtti. Gülle, ihracatın hiçbir dönemde bu kadar anlamlı olmadığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Dün Merkez Bankası 1 puanlık bir indirim yaptı. Faizin üretim ve ihracat için nasıl bir yük olduğu hepimiz için malum. Biz ihracatımızı en zor koşullarda, pandemi döneminde çok büyük bir başarıyla dünyadaki en çok ihracatını arttıran ülkeler içerisindeyiz. İhracatımız ülkemizin büyümesinin neredeyse yarısını sağlıyor. 1 puanlık azalmanın ardından tabii ki Türk lirasının bu kadar değer kaybetmesini de anlamakta zorlanıyoruz. İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 93'ler seviyesinde. İhracatımız da inşallah birkaç ay sonrasında belki dengeye, daha sonrasında da artıya geçeceğimiz bir potansiyeli görüyoruz. Ülkemiz tam gücüyle üretmekte. Bu kadar büyük bir emekle, bu kadar büyük bir gayretle ülkemizin en önemli işini yapan ihracatçıların bu kadar gayreti, bu kadar çalışması ülkemizin geleceği adına son derece önemli bir işlev. İhracat hiçbir dönemde bu kadar önemli ve anlamlı olmamıştı. Cumhuriyetimizin kurulduğu dönemde ihracatımız 100 milyon dolardı. Bugün hedefin üzerinde bir rakamda ihracata gittiğimizi görüyoruz. Önümüzdeki yıl hedefimiz inşallah 250 milyar dolar olacak, buna doğru gidiyoruz. Hizmet ihracatında da çok önemli başarılar elde ediyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından TİM Başkanı İsmail Gülle moderatörlüğünde "KOBİ'ler Nasıl Marka Olur?" adlı bir panel düzenlendi. Yoğun ilgi gören panele; Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, TAV Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan, TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, ETİ Gıda İcra Kurulu ve İhracat Grup Başkanı Erdinç Ayhan, İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe katıldı.

TUSAŞ Motor zirvede

Programda, Eskişehir'den geçen yıl en fazla ihracat yapan ilk 10 firma ile en yüksek katma değerli ihracat yapan firmaya ödülleri takdim edildi. TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş, Eskişehir ihracat şampiyonu olarak zirvede yer aldı. ANOT Endüstri ve Ticaret A.Ş'ye de en yüksek katma değerli ihracat yapan firma ödülü verildi. - ESKİŞEHİR

Ülkemiz tam gücüyle üretiyor
Ülkemiz tam gücüyle üretiyor
Ülkemiz tam gücüyle üretiyor

Togo Cumhuriyeti, Eskişehir, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Ülkemiz tam gücüyle üretiyor' - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Üç yıl sürecek: 19 Kasım ay tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek? 14:05 Üç yıl sürecek: 19 Kasım ay tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek? İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın 13:37 İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın Sergen Yalçın'dan oyuncularına sert uyarı 13:14 Sergen Yalçın'dan oyuncularına sert uyarı
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor 12:19 ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi 11:42 Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti 11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti
56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler 10:54 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de 09:59 Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de

Son Dakika Haberleri
14:06 İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler
14:04 Üç yıl sürecek: 19 Kasım ay tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?
13:47 Nesrin Cavadzade, hakkında çıkan kıskançlık haberlerine ateş püskürdü
13:37 İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın
13:34 FIFA'yı sarsacak iddia: Dünya Kupası eleme maçında şike yapıldı
13:25 Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı
13:13 Sergen Yalçın'dan oyuncularına sert uyarı
13:02 DİSK'ten asgari ücret talebi: 5200 TL
12:56 Müslüme'nin acı haberini alan annesinin ağıtları yürek yaktı
12:48 Kapanan şirket sayısı ilk 10 ayda 11 bin 466'ya ulaştı
İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler         
14:07
Nesrin Cavadzade, hakkında çıkan kıskançlık haberlerine ateş püskürdü Nesrin Cavadzade, hakkında çıkan kıskançlık haberlerine ateş püskürdü         
13:48
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı         
13:26
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı         
12:02
Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor         
11:33
Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi         
11:16
Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak         
10:43
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi         
09:37
Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı         
09:14
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle         
20:25
Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi         
17:35
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 14:13:14. #1.12#
SON DAKİKA: "Ülkemiz tam gücüyle üretiyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement