Ülker 2024'te 58 Milyar TL Ciro Elde Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Ülker 2024'te 58 Milyar TL Ciro Elde Etti

Ülker 2024\'te 58 Milyar TL Ciro Elde Etti

Ülker, 2024'ün dokuz ayında 58 milyar TL ciro elde ederek büyümesini sürdürdüğünü açıkladı.

08.11.2024 10:09
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ÜLKER, 2024 yılının dokuz aylık dönemini 58 milyar TL ciroyla kapattığını açıkladı. Şirket hem Türkiye hem de ihracat ve yurt dışı operasyonlarıyla büyümeye devam ettiğini duyurdu.

Ülker Bisküvi, 2024 yılı dokuz aylık finansal performansını açıkladı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 2024'ün dokuz aylık döneminde cirosunu 58 milyar TL'ye ulaştırdığını, Türkiye operasyonunun ciro içindeki payının yüzde 71, ihracat ve yurt dışı operasyonunun ciro içindeki payının ise yüzde 29 olduğunu duyurdu.

'TÜKETİCİNİN NABZINI TUTUP, İHTİYAÇLARI VE TRENDLERİ TAKİP EDİYORUZ'

Yılın dokuz ayını başarılı bir performansla tamamladıklarını dile getiren Ülker CEO'su Mete Buyurgan şu değerlendirmede bulundu:

"Kuruluşumuzdan bu yana ülkemize katma değer sağlamayı, tüm paydaşlarımızla beraber güçlenmeyi merkeze alan bir anlayışla çalışıyoruz. Gelişmeleri, trendleri, riskleri takip etmek, öğrenmek ve öğrendiklerimizi de hızlı bir şekilde aksiyona dönüştürmek bizi öne taşıyan önemli bir yetkinliğimiz. Bulunduğumuz kategorilerdeki güçlü operasyonel performanslarımız ve yeni lansmanlarımız şirketimizin performansına olumlu etki ediyor. Tüketicilerimizi yakından dinliyoruz, bunun için yılda 1000'e yakın tüketici araştırması yapıyoruz. Tüketicinin nabzını tutup, ihtiyaçları ve trendleri takip ediyoruz. Piyasaya yeni sunduğumuz Ülker Çikolata Dubai Lezzeti de bunun başarılı bir örneği. Ürünü milyonlarca adet üreterek, ulaşılabilir fiyatla piyasaya çıkarttık ve tüketicilerimiz tarafından büyük ilgiyle karşılandı."

'ÜLKER'DE İSRAFSIZ ŞİRKET KÜLTÜRÜYLE ÇALIŞIYORUZ'

Türkiye'de sektörün lideri olduklarını vurgulayan Buyurgan, "Bölgesel gücümüzü de koruyoruz. Bisküvi pazarında Suudi Arabistan ve Mısır'da liderliğimizi sürdürüyoruz. Kazakistan ve Orta Asya ülkelerinde de güçlü büyüme trendimiz devam ediyor. 100'ün üzerinde ülkeye yaptığımız ihracatla, bugün tüm dünyada milyonlarca tüketiciyle buluşuyoruz. Ülkemizde geliştirip, ürettiğimiz ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzu ve 2050 net sıfır şirket olma yolunda attığımız adımları anlatan Sürdürülebilirlik 2023 raporumuzu yayımladık. Ülker'de israfsız şirket kültürüyle çalışıyoruz. İklim krizinin etkilerinin farkındayız, 2014 yılından bu yana uzun vadeli hedefler doğrultusunda hız kesmeden devam ettiğimiz sürdürülebilirlik faaliyetlerimizle dirençli bir gıda sistemi oluşturulmasına katkı vermeyi amaçlıyoruz. Sürdürülebilir tarım için buğday, fındık, kakao özelindeki projelerimizi geliştiriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Ülker Bisküvi, İhracat, Ekonomi, Türkiye, Finans, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ülker 2024'te 58 Milyar TL Ciro Elde Etti - Son Dakika

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