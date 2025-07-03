Ultra Lüks \'Alaiya\' Yatı Marmaris\'ten Ayrıldı

Ultra lüks yat "Alaiya", yakıt ikmalinin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinden ayrıldı.

Cayman Adaları bayraklı, 112 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yat Marmaris'te liman ziyareti gerçekleştirdi.???????

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine bağlanan yata, Aliağa Rafinerisi'nden 3 tankerle getirilen 81 bin litre akaryakıt ikmal edildi.

Hintli çelik sektörünün önde gelen iş insanlarından Lakshmi Mittal'a ait olduğu belirtilen yat, ikmalin ardından ilçeden ayrılarak Yunanistan'ın Atina kentine doğru yola çıktı.???????

Almanya'da 2019'da inşa edilen yatta 18 misafir ağırlanabiliyor ve 38 kişilik mürettebat görev yapıyor.

Yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu, SPA ve 100 kişilik sinema salonu bulunuyor.