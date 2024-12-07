ULUSAL Taşıt Tanıma Sistemi'nde Kayıt Tarihi Uzatıldı

Ekonomi

ULUSAL Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçişle ilgili sisteme kayıt tarihi 31 Ocak 2025 olarak yenilendi. 31 Aralık 2024'e kadar sisteme kaydolanlar donanım fiyatlarında yıl sonunda yaşanacak artıştan etkilenmeyecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele amacıyla kurulan UTTS kapsamındaki uygulama esaslarında değişiklik yaptı. 7 Aralık'ta yayımlanan yeni UTTS Tebliği ile sisteme kayıt tarihi, 1 ay uzatıldı. Buna göre UTTS kapsamındaki taşıt sahipleriyle akaryakıt istasyonu işletmecilerine getirilen donanım taktırma zorunluluğunda son tarih 31 Aralık 2024'ten 31 Ocak 2025'e uzatıldı. 31 Aralık 2024'e kadar utts.gov.tr üzerinden sisteme kaydolanlar 2024 için geçerli fiyatlardan faydalanabilecek.

BİREYSEL ARAÇLAR İÇİN YÜKÜMLÜLÜK YOK

Düzenlemeyle getirilen yeni uygulama esasları şöyle:

31 Aralık 2024'e kadar kayıt yaptırılması halinde, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) siparişi verenler, 2024 fiyatlarıyla ödeme yapacak. Montaj işlemini 30 Nisan 2025'e kadar tamamlama hakkına sahip olacak ve bu tarihe kadar UTTS üzerinden yapılmayan akaryakıt giderlerini vergi indiriminde kullanmaya devam edebilecek. 1-31 Ocak 2025 arası kayıt yaptırılması halinde, 2025 yılı fiyatları geçerli olacak. Montaj işlemleri 30 Nisan 2025'e kadar tamamlanabilecek ve bu tarihe kadar UTTS üzerinden yapılmayan akaryakıt giderleri vergi indiriminde kullanılmaya devam edilebilecek. Mevcut bireysel araçlar açısından TTB taktırma yükümlülüğü bulunmuyor. 1 Temmuz'dan itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçların ise piyasaya sürenleri veya ithalatçı, üreticileri ve benzerleri tarafından TTB taktırılması zorunluluğu bulunuyor. Bu araçların plaka veya sahip değişikliğinde TTB değişimi zorunluluğu bulunmuyor.

AKARYAKIT İSTASYONU İŞLETMECİLERİ

Tebliği ile akaryakıt istasyonu işletmecileri için ise şu düzenlemeler yapıldı:

31 Aralık 2024'e kadar kayıt yaptırılması halinde, 2024 hizmet bedeli geçerli olacak. Montaj işlemleri 30 Nisan 2025'e kadar tamamlanabilecek ve bu süre zarfında, bu nedenle cezai yaptırım uygulanmayacak. 1-31 Ocak 2025 arası kayıt yaptırılması halinde, 2025 yılı hizmet bedeli ödenecek. Montaj işlemleri 30 Nisan 2025'e kadar tamamlanabilecek ve bu süre zarfında, bu nedenle cezai yaptırım uygulanmayacak. 31 Ocak 2025'e kadar kayıt yaptırmayan taşıt sahipleri ve işletmeciler, yakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek. Donanım kurulumlarını tamamlamayanlar, cezai yaptırımlarla karşılaşacak.

SIFIR ARAÇLAR İÇİN ZORUNLULUK

1 Temmuz 2025'ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlar, ithalatçı veya üreticileri tarafından TTB'li olarak piyasaya sürülecek. Mevcut taşıt tanıma sistemlerindeki taşınabilir cihazlar TTB ile değiştirilecek. Böylece, standartlaşma sağlanacak ve usulsüzlük önlenecek. TTB sayesinde farklı akaryakıt şirketlerinden yakıt alımı mümkün olacak. Kapsamdaki araçların bireysel kullanıcılara devrinde yeni cihaz almak zorunda kalınmayacak.

TTB SİPARİŞLERİ 1 MİLYONU AŞTI

UTTS sayesinde, 8 milyon taşıtın akaryakıt giderleri elektronik olarak kontrol edilerek, yılda en az 15 milyar TL'lik kayıt dışılığın önüne geçilecek. Ülke genelinde halen 1500 TTB montaj istasyonunda 4 bin teknisyen, taşıtlara donanım montajı yapıyor. Akaryakıt istasyonlarındaki donanım hazırlıklarında da 450 teknik servis, 2 bin personel görev alıyor. UTTS'ye kayıtlı istasyon sayısı geçen haftalarda 4 bini, TTB siparişleri ise 1,1 milyonu geçti. Yeni düzenleme ile yıl sonuna kadar TTB siparişlerinin 2 milyonu, kayıtlı istasyon sayısının ise 8 bini geçmesi bekleniyor.

AMORTİSMAN SÜRESİ KISALTILDI

Diğer yandan, 7 Aralık 2024 tarih ve 32745 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde (Sıra No: 333) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 576)' ile firmalara Taşıt Tanıma Sistemleri için yüzde 50'ye kadar amortisman oranını seçebilme imkanı sağlanarak UTTS kapsamında yapılacak harcamaları 2 yılda gider yazma hakkı getirildi.