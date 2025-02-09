Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Tanıtıldı

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Tanıtıldı

UTTS, akaryakıt giderlerini kontrol ederek kayıt dışılığı önleyecek bir sistem olarak tanıtıldı.

09.02.2025 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de 6 milyon 473 bin ticari aracı ilgilendiren ve akaryakıt giderlerinin elektronik ortamda kontrol edilmesini sağlayarak kayıt dışı işlemlerin önüne geçilmesi amaçlanan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında masaya yatırıldı. KTO Başkanı Gülsoy; "Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, kayıt dışılığı önleyerek adil bir piyasa yapısını destekleyecek, işletmelerimize ve tüketicilere güvenli, hızlı ve verimli bir yakıt takip sistemi sunacaktır" dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) işbirliğinde son günlerde gündemde olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya KTO Başkanı Ömer Gülsoy'un yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, PÜİS Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat, bölge illerden gelen sektör temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Gülsoy sözlerine 6 Şubat Depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla, "Depremlerde üstün çaba ve fedakarlık gösteren akaryakıtçılarımıza, Lojistikçilerimize, harfiyatçılarımıza, madencilerimize ve yardım elini uzatan herkese şükranlarımı sunuyorum" şeklinde başladı. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin önemi değinen Gülsoy; "Bugün, akaryakıt sektörümüzde vergi kaybının önlenmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi gibi birçok avantaj sağlayacak önemli bir sistem hakkında bilgi almak ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldik. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, kayıt dışılığı önleyerek adil bir piyasa yapısını destekleyecek, işletmelerimize ve tüketicilere güvenli, hızlı ve verimli bir yakıt takip sistemi sunacaktır. Ülkemizde enerji sektörünün sağlıklı bir yapıya kavuşması için atılan bu adımın, hem sektörümüz hem de ekonomimiz açısından büyük bir kazanım olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Akaryakıt sektörünün içinden gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da konuşmasında; "Sektörün içinden geliyoruz. Sorunların hepsine hakimiz. Ticaret Odası Başkanım 1 ay önce Kayseri'deki sektör temsilcileri ile bir araya getirdi. Bununla ilgili yapılacak çalışmaları, temas kurulacak yerleri belirledik. Çalışmalara başladım. Bu sıkıntıları Enerji Bakanımız ve EPDK Başkanına anlatmak için randevu aldık. Önümüzdeki günlerde bütün sıkıntıları çözüm önerileriyle anlatacağımız bir görüşme gerçekleştireceğiz. İnşallah bazı sıkıntıları da çözeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bilgilendirme toplantısında sektör temsilcilerinden gelen sorularını yanıtlayan Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş; en önemli sorunun maliyetin altındaki satışlar olduğunu ve bu durumun sektörün bir kanayan yarası haline geldiğini ifade etti. Akaryakıt sektörünün tekel çalıştığını, maliyetler hesaplandığında kar marjının kuruşla hesaplanmasına rağmen giderlerin yüzde ile arttığını ifade eden Okumuş, "Türkiye'de bunun bir örneği yok. Biz kuruşla kar ediyoruz, yüzde ile de maliyetlere muhatap kalıyoruz. Zor bir ticaret yapıyoruz. " dedi. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi hakkında da bilgiler veren Okumuş, "UTTS ne demek? Ulusal Taşıt Tanımadan geçmeyen hiçbir belgeye gider yazılamayacak. Tüm lastik tekerlerin tamamı, çöp araçları hariç. Çöp araçları dışında lastikli ve dışarıda seyir yapan araçların tamamı bu sistemden yakıt alacaklar" ifadelerini kullandı.

Toplantının sorunda KTO Başkanı Gülsoy, Milletvekili Ataş ile PÜİS Genel Başkanı Okumuş'a plaket takdim etti. Toplantı toplu hatıra fotoğraf çekimiyle son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, kayseri, Ulaşım, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 02:16:23. #1.12#
SON DAKİKA: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.