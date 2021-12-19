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Uluslararası Yatırım Bankası JP Morgan, Türk Lirası işlemlerini bitirdi - Son Dakika

Uluslararası Yatırım Bankası JP Morgan, Türk Lirası işlemlerini bitirdi

19.12.2021 00:18

Dolar ve euro üzerindeki sert yükselişler ve TL'nin rekor değer kaybı sonrası Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, Türk Lirası cinsi algo işlemlerini hizmetini sonlandırma kararı aldı. Bankadan müşterilerine gönderilen notta, TL bazlı yeni algoritmik işlemlerin kabul edilmeyeceği belirtildi.

İsveç merkezli UBS bankasının Türk Lirası'yla ilgili rapor yayımlamayı sonlandırmasının ardından bir karar da ABD'li bankacılık devi JP Morgan'dan geldi.

BloombergHT'nin aktardığına göre; Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, son dönemdeki oynaklık nedeniyle Türk Lirası cinsi algo işlemleri için hizmetini sonlandırma kararı aldı.

MÜŞTERİLERE DE ÇAĞRI YAPILDI

Bankadan müşterilerine gönderilen notta, TL bazlı yeni algoritmik işlemlerin kabul edilmeyeceği belirtilirken, varolan TL algo işlemlerinin de kısa süre içinde sonlandırılması yönünde çağrıda bulunuldu. Cari pozisyonlar için kâr alımlarının normal işlem süreçleri dahilinde sürdürüleceği de belirtildi.

ALGO NEDİR?

Algo, dünyada hızla yaygınlık kazanan yeni nesil bir yatırım yöntemi olarak biliniyor. Bu yöntem, sermaye piyasalarındaki trendler üzerinden otomatik alım-satım emirleri üreterek işlem yapmanızı sağlar.

Uluslararası Yatırım Bankası JP Morgan, Türk Lirası işlemlerini sonlandırdı
Uluslararası Yatırım Bankası JP Morgan, Türk Lirası işlemlerini bitirdi

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Son Dakika Ekonomi Uluslararası Yatırım Bankası JP Morgan, Türk Lirası işlemlerini bitirdi - Son Dakika Ekonomi


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