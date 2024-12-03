Üniversite öğrencilerine 120 milyon liralık hibe desteği verilecek

Ekonomi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında öğrenci topluluklarına yıl içerisinde toplam 120 milyon TL'lik hibe desteği sağlanacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ÜNİDES programının hayata geçirdi. Program ile üniversite öğrenci topluluklarına yıl boyunca toplamda 120 milyon TL hibe desteği sağlanacağı belirtildi.

Kırıkkale Üniversitesi'ndeki Genç Ofis'te öğrenci topluluklarının temsilcileriyle bir araya gelen Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, programın detaylarını anlattı. Öğrencilere projelerine yönelik desteklerin artarak devam edeceğini belirten Efendioğlu, ÜNİDES'in sağladığı imkanların önemine vurgu yaptı.

Toplantıda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş de hazır bulundu. Program kapsamında yerel projelere 20 ila 50 bin lira, ulusal projelere ise 50 ila 100 bin lira arasında hibe desteği sağlanacağı ifade edildi. ÜNİDES ile gençlerin projelerini hayata geçirirken maddi destekle kişisel ve sosyal gelişimlerine de katkı sağlamanın hedeflendiği vurgulandı.

"ÜNİDES'İ KONUŞTUK"

Efendioğlu, program sonrası İHA'ya yaptığı açıklamada, her başvuru dönemi için 30 milyon TL'lik bütçe ayrıldığını belirtti. Gençlere ÜNİDES programı hakkında bilgiler verdiğini anlatan Efendioğlu, "Kırıkkale Üniversitesi'ndeki farklı bölümlerden gelen genç arkadaşlarımızla Genç Ofis'te bir araya geldik. Bakanlığımızın yakın zamanda hayata geçirdiği Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı, yani diğer adıyla ÜNİDES programı hakkında görüştük. Üniversitelerde farklı bölümlerde okuyan ve bir yandan da çeşitli sosyal aktivitelere katılım gösteren gençlerimizle ÜNİDES'i konuştuk" dedi.

"120 MİLYON TL'LİK BÜTÇEYİ GENÇLERİMİZİN KULLANIMINA SUNUYORUZ"

Bakanlık olarak gençlerin kendilerini geliştirmelerine önem verdiklerini anlatan Efendioğlu, "Biz, Bakanlık olarak gençlerimizin kendi kişisel gelişimlerini sağlamalarına ve farklı yönlerde kendilerini geliştirmelerine büyük önem veriyoruz. Bu sebeple ÜNİDES programını hayata geçirdik. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ın lansmanını yaptığı bu programla hayata geçen bu ÜNİDES kapsamında, yıl içinde dört başvuru döneminde öğrenci topluluklarımızdan projelerine ilişkin başvurularını alıyoruz. Her başvuru döneminde 30 milyon TL olmak üzere, toplamda 120 milyon TL'lik bütçeyi gençlerimizin ve öğrenci topluluklarımızın kullanımına sunuyoruz. Bu bütçe ile gençlerimiz, topluluklarıyla birlikte gerçekleştirmek istedikleri ve bizzat uygulayıcı oldukları her türlü proje ve fikri Bakanlığımıza sunabiliyorlar. Proje başvuruları, Bakanlığımızdaki uzmanlar tarafından değerlendiriliyor ve üniversite kampüslerinde yer alan Genç Ofisler aracılığıyla projelerin uygulanmasına destek veriyoruz. Projelerin mali ihtiyaçlarını karşılayarak, gençlerimizin kişisel gelişimlerine projeler vasıtasıyla katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"ÜNİDES, TÜRKİYE'DEKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİMİZİN ÇOĞUNDA BULUNUYOR"

Türkiye genelindeki devlet üniversitelerinde faaliyet gösteren Genç Ofislerin önemine de dikkat çeken Efendioğlu, "Öğrencilerimizi özellikle üniversiteler içerisinde yer alan Genç Ofislerimize mutlaka bekliyoruz. Genç Ofisler, gençlerimizin boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirebilecekleri, ders aralarını dolu dolu geçirebilecekleri ve aynı zamanda kariyer yolculuklarına destek olacak akademik içerikler ile kariyer motivasyon etkinlikleri düzenleyen merkezlerdir. Şu anda Türkiye'deki devlet üniversitelerimizin hemen hemen tamamında bulunuyor" diye konuştu.

Gençleri Genç Ofislerin sunduğu imkanlardan yararlanmaya davet eden Efendioğlu, "Gençlerimiz ne kadar faydalanırsa biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak o kadar mutlu oluruz" dedi.