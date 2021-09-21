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Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı - Son Dakika

Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı

21.09.2021 10:14

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla üniversite öğrencilerinin en büyük problemlerinden biri barınma oldu. Yüksek kira ve yurt ücretleri nedeniyle hala yerleşecek bir yer bulamayan öğrenciler "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı. Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda sabahlayan öğrenciler, "Komşunuz olmak yerine keyfimizden sokaklarda yatmıyoruz. Milyonlarca öğrencinin ortak hikâyesini anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yurt ve kiralık daire ücretleri nedeniyle öğrenciler barınacak yer bulmakta zorlanıyor. Bu duruma dikkat çekmek isteyen bir grup öğrenci, "Barınamıyoruz Hareketi"ni hayata geçirdi. Öğrenciler, önceki gün İstanbul Kadıköy'de bir araya gelerek Yoğurtçu Parkı'nda sabahladılar.

"KEYFİMİZDEN SOKAKTA YATMIYORUZ"

Milliyet'te yer alan habere göre, kalacak yerleri olmadığını belirten öğrenciler, yaptıkları açıklamada "Abartılı bir tepki vermiyoruz, komşunuz olmak yerine keyfimizden sokaklarda yatmıyoruz. Milyonlarca öğrencinin ortak hikâyesini anlatıyoruz" ifadelerini kullandılar.

Kalacak yer bulamayan üniversite öğrencileri 'Barınamıyoruz Hareketi' başlattı

Seslerini duyurmak için en ulaşılabilir seçenek olan banklarda buluştuklarını aktaran öğrenciler, "İyi ihtimalle binlerce liraya bulabildiğimiz penceresiz, karanlık, dar odalar yerine tercihimizi, sorunun çözümü olabilmek için geniş gökyüzünün altındaki parklarda, sıra arkadaşlarımızla geçirmekten yana kullanıyoruz" diye konuştular.

MAHMUT TANAL'DAN ÖĞRENCİLERE DESTEK

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın da katıldığı protestoya vatandaşlar ise öğrencilere yemek getirerek destek oldu. Öğrenciler, önümüzdeki günlerde de parklarda yatmaya devam edeceklerini açıkladılar.

Kalacak yer bulamayan üniversite öğrencileri 'Barınamıyoruz Hareketi' başlattı

İMZA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Kiralık daire fiyatlarının yüksek olması ve yurtların pahalı olması nedeniyle öğrenciler mağdur durumda. Geçtiğimiz günlerde haberlere yansıyan penceresi olmayan küçücük bir odanın 900 TL olması tepki çekmişti. Bu duruma tepki gösteren öğrenciler, change.org'da kampanya başlatarak destek istedi. Kampanya dün saat 17.00 itibarıyla 54 bin kişi imza attı.

Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca Barınamıyoruz Hareketi başlattı

Mahmut Tanal, Kadıköy, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca 'Barınamıyoruz Hareketi' başlattı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (16)
  • Ümit Şimşek: İBB İETT kankasi yurtyapsinnbitane okadar adamsinizz İstanbul yeterdi herkese Kadıköy hadi bekliyoruxxx Cevap Yaz 0 4 Yayından Kaldır
  • Mahmut Tuncer Show : Ümit; 25 yıldır İstanbulu AKP yönetiyor İBB o zaman 1 tane bile yurt yapmamış, imamoğlunun haberini paylaştı burası o habere bakarsan şuanki ibb yönetiminin yaptığını görürsün. Artık bırakın partizanlığı halkın ne ihtiyacı varsa iktidardan muhalefetten talep edelim. İnsanlar partilerden dolayı ayrıldıkça siyasetçilerin işine geliyo anca birbirini eleştiriyo. 1 0 Yayından Kaldır
  • Umut Can: Gereksiz yapılan cezaevi millet bahçesi yollar cemaati olmayan camiler illerde kocaman adliyeler var neden hala kocaman yeni adliyeler yapiliyor eskinin yanina ek bina yapilamazmi gecenlerde bakan aksarayda yeni adliye yapacagiz dedi kocaman adliyesi var ne gerek var yukacaksiniz eskiyi yıkıp yenisi yapmak yerine yurt yapin hala binlerce öğrenci için yurt lazım bide artık özelde olsa vakıfta olsa devlette olsa universite açmayın bir sürü bölüm boş mevcut üniversiteleri kalitesini artirin Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı - Son Dakika
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