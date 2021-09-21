Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı

Yurt ve kiralık daire ücretleri nedeniyle öğrenciler barınacak yer bulmakta zorlanıyor. Bu duruma dikkat çekmek isteyen bir grup öğrenci, "Barınamıyoruz Hareketi"ni hayata geçirdi. Öğrenciler, önceki gün İstanbul Kadıköy'de bir araya gelerek Yoğurtçu Parkı'nda sabahladılar.

"KEYFİMİZDEN SOKAKTA YATMIYORUZ"

Milliyet'te yer alan habere göre, kalacak yerleri olmadığını belirten öğrenciler, yaptıkları açıklamada "Abartılı bir tepki vermiyoruz, komşunuz olmak yerine keyfimizden sokaklarda yatmıyoruz. Milyonlarca öğrencinin ortak hikâyesini anlatıyoruz" ifadelerini kullandılar.

Seslerini duyurmak için en ulaşılabilir seçenek olan banklarda buluştuklarını aktaran öğrenciler, "İyi ihtimalle binlerce liraya bulabildiğimiz penceresiz, karanlık, dar odalar yerine tercihimizi, sorunun çözümü olabilmek için geniş gökyüzünün altındaki parklarda, sıra arkadaşlarımızla geçirmekten yana kullanıyoruz" diye konuştular.

MAHMUT TANAL'DAN ÖĞRENCİLERE DESTEK

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın da katıldığı protestoya vatandaşlar ise öğrencilere yemek getirerek destek oldu. Öğrenciler, önümüzdeki günlerde de parklarda yatmaya devam edeceklerini açıkladılar.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Kiralık daire fiyatlarının yüksek olması ve yurtların pahalı olması nedeniyle öğrenciler mağdur durumda. Geçtiğimiz günlerde haberlere yansıyan penceresi olmayan küçücük bir odanın 900 TL olması tepki çekmişti. Bu duruma tepki gösteren öğrenciler, change.org'da kampanya başlatarak destek istedi. Kampanya dün saat 17.00 itibarıyla 54 bin kişi imza attı.