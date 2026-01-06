Üniversite Öğrencilerine İŞKUR\'dan 19.250 TL Aylık Gelir Fırsatı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Gençlik Programı üniversite öğrencilerine hem deneyim hem gelir sağlıyor.

İŞKUR tarafından hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine kendi kampüslerinde çalışma imkânı sunarak önemli bir gelir desteği sağlıyor. Program kapsamında öğrenciler, eğitimleri devam ederken haftada 1 ila 3 gün esnek çalışma modeliyle görev alabiliyor.

Öğrenciler; dijital dönüşüm, sosyal-kültürel faaliyetler, sürdürülebilir kampüs çalışmaları ve toplumsal hizmetler gibi yaklaşık 30 farklı alanda çalışarak iş disiplini ve mesleki deneyim kazanıyor. Haftada 3 gün çalışan bir öğrenci, program kapsamında aylık yaklaşık 19.250 TL gelir elde edebiliyor.

İŞKUR Gençlik Programı, özellikle genç kadın istihdamını destekleyen kapsayıcı yapısıyla dikkat çekerken, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatına daha güçlü adım atmalarını hedefliyor. Program için 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon üniversite öğrencisini kapsayacak şekilde 95,8 milyar TL kaynak ayrıldı.