Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti

Gazeteci ve araştırmacı Rıza Zelyut'un oğlu olan ekonomist Evren Devrim Zelyut uzun bir süredir hastalığı ile ilgili tedavi görüyordu. Ekonomist Evren Devrim Zelyut'tan üzücü haber geldi. Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti.

Altın, dolar ve borsa yatırımcılarının yakından tanıdığı Ekonomist isim Evren Devrim Zelyut sosyal medya hesabından tedavi gördüğünü duyurmuştu. 2024 yılı Eylül ayında hastalığı ile ilgili ameliyat olacağını "Bugünkü sabah raporunu yayınlayamadım çünkü cuma sabahı (yarın) bir ameliyata gireceğim testler şimdi bitti, Allah izin verirse 4-5 gün sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Kırdığım kalplerden, kızdırdığım insanlardan af diliyorum, görüşmek dileğiyle..." diyerek duyurmuştu. Ancak bugün Evren Devrim Zelyut'tan kötü haber geldi.

EKONOMİST EVREN DEVRİM ZELYUT HAYATINI KAYBETTİ

Zelyut, sosyal medya hesabı üzerinden, tedavi sürecinin devam ettiğini ve dualara ihtiyacı olduğunu belirtmişti. Evren Devrim Zelyut 4 Mart 2025 tarihinde sosyal medyadan takipçilerine şu sözlerle seslenmişti; Değerli arkadaşlarım! Çoktandır sizlere yazamadım ama sizleri unutmak mümkün mü? Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum. Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Yeniden güzel şeyler paylaşacağız. Hepiniz kalbimdesiniz. Şimdilik hoşça kalın.

EVREN DEVRİM ZELYUT KİMDİR?

Evren Devrim Zelyut, 22 Aralık 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Rıza Zelyut, tanınmış bir gazeteci ve yazardır. Zelyut, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. 2004 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de yatırım uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2008 yılında Prim Menkul Değerler A.Ş.'ye geçti ve burada yatırım uzmanı olarak görev yaptı. 2010 yılında Arıkanlı Holding'e transfer oldu ve burada yönetim danışmanı olarak çalıştı. 2013 yılında da kendi şirketi olan Avrasya Yatırım'ı kurdu.