Ünlü ekonomist paylaştı! İş görüşmesinde pes dedirten talepler - Son Dakika
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Ünlü ekonomist paylaştı! İş görüşmesinde pes dedirten talepler

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Ünlü ekonomist paylaştı! İş görüşmesinde pes dedirten talepler
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Ekonomist Mahfi Eğilmez, iş arayan bir gencin yaşadığı ilginç iş görüşmesini anlattığı mesajı paylaştı. Aşçı olarak başvurduğu işte yemek yapmanın yanı sıra temizlik, çay servisi ve patronun odasının düzenlenmesi gibi birçok görevle karşılaşan genç, tüm bunlar için 28 bin TL maaş teklif edildiğini belirtti. İşverenin talepleri karşısında dayanamadığını anlatan gencin, "Gece gelip üzerinizi de örteyim mi beyefendi?" sözleri dikkat çekti.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, blog yazısının altına yorum yapan bir iş arayanın yaşadıklarını sosyal medya hesabından aktardı. İş bulmakta zorlandığı için sanayi sektörünün ardından küçük işletmelerde de iş aramaya başladığını belirten genç, 15 kişilik yemek hazırlayacak aşçı arayan bir iş yerinde katıldığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

AŞÇI OLARAK BAŞVURDU, İSTENENLERİ DUYUNCA ŞAŞIRDI

Gencin anlatımına göre iş ilanında yalnızca 15 kişilik yemek yapabilecek bir aşçı arandığı belirtiliyordu. Ancak işverenle yüz yüze yapılan görüşmede görev tanımının çok daha geniş olduğu ortaya çıktı.

İşverenin kendisinden sabah herkesten önce gelerek çay demlemesini, mutfağı ve patronun ofisini temizlemesini, üç katın paspasını yapmasını istediğini belirten genç, saat 10.00'da çay servisi yapmasının ve öğlene kadar 15 kişilik yemek hazırlamasının beklendiğini aktardı.

Üstelik görevler bununla da sınırlı değildi. Yemekten sonra bulaşıkları yıkaması ve mutfağı temizlemesi, saat 15.00'teki çay servisi için kek ve poğaça hazırlaması, mesai bitiminde ise patronun odasını yeniden temizlemesi isteniyordu.

TÜM BU İŞLER İÇİN 28 BİN TL TEKLİF EDİLDİ

Genç, birden fazla çalışanın üstlenebileceği görevlerin tamamı için kendisine 28 bin TL maaş teklif edildiğini anlattı. Ayrıca iş yerinin evine yakın olduğu gerekçesiyle yol ücreti ödenmeyeceği, haftalık bir günlük iznin ise duruma göre değerlendirileceği ifade edildi.

Görüşme sırasında kendisine anlatılanları dinledikçe şaşkınlığının arttığını belirten genç, "Bu bir aşçılık pozisyonu mu, kat görevlisi mi, çaycı mı, yoksa şahsi asistanlık mı?" diye düşündüğünü söyledi.

"GECE GELİP ÜZERİNİZİ DE ÖRTEYİM Mİ BEYEFENDİ?"

İşverenin beklentileri karşısında daha fazla dayanamadığını anlatan genç, görüşme sırasında verdiği tepkiyi şu sözlerle aktardı:

"Gece gelip üzerinizi de örteyim mi beyefendi?"

Yaşadığı deneyimin ardından hiçbir mesleği küçümsemediğini vurgulayan genç, asıl itirazının bir kişiden aynı anda birçok farklı işi yapmasının beklenmesine olduğunu belirtti.

"İŞ ARIYORUZ DİYE ÇALIŞMA KOŞULLARINDAN VAZGEÇMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Gencin mesajında çalışma hayatına ilişkin yaptığı değerlendirme de dikkat çekti. Daha önce aşçılık, temizlik ve servis işleri yaptığını, emek vermekten kaçınmadığını belirten genç, şu ifadeleri kullandı:

"Yanlış anlaşılmasın, hiçbir işi küçümsemiyorum. Aşçılık da yaparım, temizlik de yaparım, servis de yaparım. Yaptım da. Emek vermekten kaçmıyorum."

Bir çalışana dört veya beş farklı pozisyonun sorumluluğunun tek maaş karşılığında yüklenmesini eleştiren genç, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"İş aramak, insanın emeğinin ve mesleki değerinin yok sayılmasını kabul etmesi anlamına gelmiyor. İş arıyoruz diye insanlığımızdan ve çalışma koşullarından vazgeçmek zorunda değiliz."

Ünlü ekonomist paylaştı! İş görüşmesinde pes dedirten talepler
Mahfi EğilmezYemek TarifiEkonomiSon Dakika

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