Ünlü mayo markası Zeki Triko icradan satıldı

İşadamı Zeki Başesgioğlu tarafından 1958 yılında kurulan Zeki Triko, son yıllarda ekonomik sorunların ardından geçtiğimiz yıl faaliyetlerine son verdi. Şirkete ait markalar, alacaklılar tarafından icradan satışa çıkarıldı.

ANTALYA MERKEZLİ FİRMAYA SATILDI

Zeki Triko markalarının satışının, Aralık 2021 tarihinde İstanbul 13. İcra Dairesi tarafından gerçekleştiği öğrenildi. Markayı Antalya merkezli bir turizm firmasının aldığı ve üretime başladığı belirtildi.

DÜNYACA ÜNLÜ MODELLERLE DEFİLE DÜZENLEMİŞTİ

Mayo üretimi ile birlikte top modeller ile çalışan Zeki Triko, aralarında Cindy Crawford, Claduia Schiffer, Heidi Klum, Naomi Campbell, Adriana Lima, Alessandra Ambrossio, Doutzen Kroes ve günümüzün ünlü modelleri Gigi ve Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid'in de olduğu dünyaca ünlü mankenler ile çekimler ve defileler düzenlemişti.