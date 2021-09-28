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Ünü sınırları aştı, fiyatı rekor kırdı - Son Dakika

Ünü sınırları aştı, fiyatı rekor kırdı

28.09.2021 12:08

Ünü sınırları aştı, fiyatı rekor kırdı 115 ülkeye ihraç edilen kuru kayısıda rekor fiyat Malatya'dan 115 ülkeye ihraç edilen kuru kayısıda tavan fiyat 50 TL'yi gördü.

Ünü sınırları aştı, fiyatı rekor kırdı

115 ülkeye ihraç edilen kuru kayısıda rekor fiyat

MALATYA - Malatya'dan 115 ülkeye ihraç edilen kuru kayısıda tavan fiyat 50 TL'yi gördü.

Covid-19 pandemi sürecine rağmen 2020-2021 kuru kayısı sezonunda 115 ülkeye 87 bin ton ihracat yapılırken 291 milyon dolar gelir elde edilmişti. Kuru kayısı ihracatında pazarın zirvesinde ABD bulunurken, Almanya ve Fransa da listenin devamını oluşturuyor. 2021-2022 sezonunda 100 bin ton kuru kayısı ihracatı hedeflenirken Uzak Doğu piyasasına yapılan ihracatın artması bekleniyor. Ürün rekoltesinin düşük olması ve yurt dışında kuru kayısıya olan talebin artmasıysa ürünün fiyatını arttırdı. Üreticinin ihracatçıya ulaşmasında etkin rol oynayan Malatya kent merkezindeki Şire Pazarında kuru kayısının kilogram fiyatı en yüksek 50 TL'ye satıldı. Öte yandan kuru kayısı; 31 ile 50 TL arasında, 1 No'lu şekerpare kayısı 43 TL'den, gün kurusu kayısı; 42,50 TL'den, kesmelik kuru kayısı; 28,50 TL'den satılıyor. Geçmiş yıllara oranla fiyatların yüksek olduğu kuru kayısıdaki artış adeta altın ile yarışıyor.

"Kayısı bu fiyatları hiçbir zaman görmedi"

Şire pazarında işletmeci olan Cumali Alışık, fiyatların çok iyi olduğunu ve fiyatların rekor seviyede olduğunu belirterek "Piyasa bu sene çok iyi, fiyatlar çok güzel. Şuan da fiyatlar 40 ile 45 TL arasında. Kayısı bu fiyatları hiçbir zaman görmedi. Geçen yıl en yüksek fiyatlar 20-22 arasıydı. Fiyatlar ilk kez bu kadar arttı. Şuandaki fiyatlar tarihi bir rekor. Kayısının yüzde 75'i üreticiden çıktı. Üreticinin elinde yüzde 25 kadar ürün kaldı" dedi.

"Kayısı gerçek değerini kısmen buldu sayılır"

Şire pazarında işletmeci olan Deniz Yılmaz, kayısının gerçek değerini bulduğunu ifade ederek "Fiyatlar yıl itibariyle güzel, rekolteye oranla. Kayısı gerçek değerini kısmen buldu sayılır. Kayısı fiyatları 40 ile 50 TL arasında seyrediyor. Üreticiden 40 - 45 arasında alıyoruz, 45-50 arasında satıyoruz. Ürün görüntüde yok ama abartıldığı kadar da değil. Fiyatlar yükseldikçe satışta düşüyor. Geçtiğimiz yıllara bakarsan da güzel fiyatlar" ifadelerini kullandı.

"200 kök ağacım var, 300 kilo kuru kayısı oldu"

Kayısı üreticisi Ahmet Aydın, artan gübre ve ilaç fiyatlarından yakınarak "Kayısı fiyatları bu aralar yüksek ama böyle gider mi bilmiyoruz. Bu aralar yükseliyor. Fiyatlardan bu aralar memnunuz. İlaç fiyatlarına baktığınız zaman aslında memnuniyetlik yok. İlaç ve gübre fiyatları çok yükseliyor. Ona göre kayısı yokluğundan yükseliyor. Kayısı olsa fiyatlar o kadar yükselmez. Benimde 200 kök ağacım var, 300 kilo kuru kayısı oldu. Kayısı olmadığı için ürün pahalı" şeklinde konuştu.

Ünü sınırları aştı, fiyatı rekor kırdı
Ünü sınırları aştı, fiyatı rekor kırdı
Ünü sınırları aştı, fiyatı rekor kırdı
Ünü sınırları aştı, fiyatı rekor kırdı
Ünü sınırları aştı, fiyatı rekor kırdı
Ünü sınırları aştı, fiyatı rekor kırdı

Koronavirüs, Türk Lirası, Malatya, İlaç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ünü sınırları aştı, fiyatı rekor kırdı - Son Dakika Ekonomi


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