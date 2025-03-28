Uraloğlu: Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nden geçecek hattın kredisini temin ettik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da basın mensuplarıyla düzenlenen iftar programında gündemdeki projelere ilişkin detaylı değerlendirmelerde bulundu.

"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA İHALESİNİ YAPACAĞIZ"

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan demiryolu için Dünya Bankası ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirten Uraloğlu " Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, oradan Halkalı'ya kadar inecek olan yaklaşık 120 kilometrelik hattın aşağı yukarı kredisini temin ettik diyebiliriz. Önümüzdeki aylarda ihalesini yapacağız" açıklamasında bulundu.

"İLAVE BİR DEMİR YOLU İHTİYACI DOĞDU"

Bakan Uraloğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Marmaray sayesinde Asya ile Avrupa arasında kesintisiz bir demir yolu ulaşımı sağlanmakla birlikte kent içi yolcu taşımasının yoğunluğundan dolayı ana hat yük ve yolcu taşıması için yeterli bir kapasite sağlanamadığını belirterek, kesintisiz yük ve yolcu ulaşımının sağlanması için ilave bir çift-hat demir yolu ihtiyacı doğduğunu dile getirmişti.

29 VİYADÜK, 21 TÜNEL YAPILACAK

Demir yolu projesi güzergahını aktaran Uraloğlu, "Gebze- Yavuz Sultan Selim Köprüsü – Çatalca Demiryolu güzergâhı Marmaray hattının Çayırova mevkiinden ayrılarak, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sonra kuzeye yönelerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek, İstanbul Havalimanı'na ulaşmakta ve devamında Halkalı –Kapıkule hattına bağlanmaktadır. Söz konusu demir yolu hattı 120 kilometre uzunluğunda olup; yük ve yolcu olarak işletilecektir. Ayrıca, proje kapsamında 29 viyadük, 11 aç-kapa, 21 tünel yapılacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

İKİ HAVALİMANI BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Uraloğlu, Gebze – Yavuz Sultan Selim Köprüsü – Çatalca demir yolu hattının yapılması ile birlikte, Asya ile Avrupa arasında kesintisiz olarak yüksek kapasiteli yük ve yolcu taşıması yapılacağını bildirmişti. Uraloğlu ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nın birbirine yüksek standartlı demir yolu ile bağlanacağını ifade etmişti.