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Uşak Büyükbaş Deri İşleme Projesi kapsamında ikili iş görüşmeleri yapıldı - Son Dakika

Uşak Büyükbaş Deri İşleme Projesi kapsamında ikili iş görüşmeleri yapıldı

02.02.2022 14:06
Uşak Büyükbaş Deri İşleme Projesi kapsamında ikili iş görüşmeleri yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin ortaklaşa finanse ettiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü, Rekabetçi Sektörler Programı bünyesinde desteklenen, "Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisi Projesi (UBDİT)" kapsamında İstanbul'da B2B (Business to business/ firmadan firmaya)...

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin ortaklaşa finanse ettiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü, Rekabetçi Sektörler Programı bünyesinde desteklenen, "Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisi Projesi (UBDİT)" kapsamında İstanbul'da B2B (Business to business/ firmadan firmaya) toplantısı gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantıyla, Uşak'ta kurulacak olan UBDİT'in tanıtımını yapmak ve burada faaliyet gösterecek firmaların yeni ticaret kanallarının altyapısını oluşturmak amacıyla Türkiye'nin 4 farklı ilinde düzenlenecek olan "İkili İş Görüşmeleri" toplantılarının ikincisi yapılmış oldu. Toplantıların 3.'sü İzmir'de ve 4.'sü Konya'da gerçekleştirilecek.

UBDİT, Uşak deri sanayicilerinin üretim çeşitliliğini ve pazarlama kapasitelerini arttırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Danışmanı Cavit Kahya, Türkiye'de halen işlenen küçükbaş derilerin yüzde 65'inin Uşak'ta gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Uşak, bu konuda uzmanlığını gerek yurtiçinde gerek yurtdışında kanıtlamış bir kent." dedi.

Söz konusu tesisin Uşak açısından çok önemli bir yatırım olduğuna vurgu yapan Kahya, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tesis binasının yapımıyla beraber 2022 yılı fiyatlarıyla bölgemize 100 milyon TL'lik bir yatırım kazandırdık. Projenin mutfağında birisi olarak bunun gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Gerçekleştirilen iş birlikleriyle bunun çok daha ileri aşamalara geleceğine inanıyorum. Bölgemizde 95 civarında deri işletmesi var. Hedefimiz bu sanayicilerimizin ürün yelpazesine yeni ürünler eklemek. Zafer Kalkınma Ajansı ortağımız. Küçükbaş deri takdir ederseniz sadece giysi üretiminde kullanılıyor ve deri giysi Türkiye'de de dünyada da talebi artan bir konjonktür izlemiyor. Bu nedenle de zorunlu tüketim maddesi olan ayakkabı, çanta, saraciye ürünlerinin ana girdisi olan büyükbaş deri üretmek hedefinden yola çıktık. O yüzden de bu projeyi hayata geçirmiş olduk. Şirketlerin üretim yelpazesini genişletmek suretiyle yaşamalarını ve büyümelerini sağlamayı hedefledik."

Toplantıda verilen bilgiye göre proje kapsamında Uşak (Deri) Karma Organize Sanayi Bölgesi (UKOSB) içerisinde 8 bin metrekare kapalı alana sahip tesis, yerli ve yabancı firmalardan tedarik edilen 35 makine ve ekipman ile Türkiye'nin en modern ortak kullanım tesislerinden biridir. Tesisin, deri sanayicileri arasındaki iş birliği ve dayanışma kültürünü artırarak Uşak'ın sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunacağı öngörülüyor.

Bir gün boyunca süren etkinlikte, Uşak'taki deri sanayicilerinin ulusal ve uluslararası ağlara katılımlarını arttırmak hedefiyle ikili ilişkilerin gelişimini teşvik edecek yüz yüze toplantılar gerçekleştiriliyor.

Uşak'ta Büyükbaş Deri İşleme Projesi, Türkiye ve dünyada küçükbaş deri işletmede uzmanlığını kanıtlamış olan Uşak deri sanayicilerinin, kazandıkları deneyim ile büyükbaş deri işletmede de başarılı olacakları inancı ile hayata geçirildi.

Projenin nihai faydalanıcısı, Uşak Deri (Karma) OSB, proje ortağı ise Zafer Kalkınma Ajansı. Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finanse ettiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında destekleniyor.

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Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Türkiye, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uşak Büyükbaş Deri İşleme Projesi kapsamında ikili iş görüşmeleri yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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