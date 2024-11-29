Uşak'ta Ekim İthalat Azaldı, İhracat Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Uşak'ta Ekim İthalat Azaldı, İhracat Arttı

Uşak\'ta Ekim İthalat Azaldı, İhracat Arttı

2024 Ekim'inde Uşak'ın ithalatı %11 azalırken, ihracatı %11 artış gösterdi.

29.11.2024 13:08
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2024 Ekim ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Ekim ayında genel ticaret sistemine Uşak'ın ithalat azaldı, ihracat ise arttı.

Uşak'ın 2024 Ekim ayında 2023 yılının aynı ayına göre ithalat yüzde 11 azalarak 12 bin 876 dolar, ithalat da yüzde 11 artarak 30 bin 302 dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolar, ithalat aynı kalarak 29 milyar 409 milyon dolar olarak gerçekleşti. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Uşak'ta Ekim İthalat Azaldı, İhracat Arttı - Son Dakika

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