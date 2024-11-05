Uşak Üniversitesinin nitelikli istihdama büyük katkı sağlayan projesi tamamlandı

Ekonomi

Uşak Üniversitesinin nitelikli istihdama büyük katkı sağlayan "Gençler Çalışıyor, Uşak Gelişiyor" projesi tamamlandı. Proje kapsamında 18-29 yaş arası 100 genç eğitim aldı.

Avrupa Birliği (AB) Katılım Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamında AB ve Türkiye İş Kurumu eş finansmanıyla desteklenmekte olan ve Uşak Üniversitesi'nin yürütücüsü olduğu NEET PRO "Gençler Çalışıyor, Uşak Gelişiyor" Projesinin kapanış toplantısı 4 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan proje kapanış toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 'Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO)' kapsamında Uşak Üniversitesi olarak geliştirdikleri "Gençler Çalışıyor Uşak Gelişiyor (Youth Are Working Uşak is Developing)" isimli Avrupa Birliği Projesini tamamlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek "Uşak Üniversitesi olarak bir toplumda sürekli gelişmeyi sağlamanın, tüm bireyleri eğitim sürecine dahil etmekle mümkün olduğuna inanıyoruz. "Gençler Çalışıyor, Uşak Gelişiyor" projemiz bu amaçla gerçekleşti. İstihdamda, eğitimde veya mesleki eğitimde olmayan gençler için işgücü piyasasına destek programımızı başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Gençler Çalışıyor Uşak Gelişiyor" projesiyle 18-29 yaş arası 100 genç eğitim aldı

Rektör Savaş bir yıl süren proje kapsamında 18-29 yaş arası 100 gencin eğitim aldığını belirterek "Gençler Çalışıyor Uşak Gelişiyor" isimli Avrupa Birliği Projemiz ile ilimiz sanayisine ve ilimizdeki ne eğitimde ne istihdamda (NEET) olan gençlerimize katkı sağlamak amaçlı olarak yola çıktık. Projeye toplamda 600'ün üzerinde başvuran gencimiz oldu. Bu yoğun ilgi bizleri çok memnun etmekle birlikte, proje kapsamı gereği 100 kursiyer eğitimler için seçildi. Kursiyerler farklı alanlarda aldıkları 44 günlük eğitimlerini tamamladılar. Eğitim aldıkları her gün için belli bir harçlık ile de desteklendiler. Eğitimlerin akabinde, kursiyerlerin her biri için devlet tarafından Bireysel Eylem Planları hazırlandı. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) sınavlarına katılım sağlayarak MYK Belgelerini almaya hak kazandılar. Dolayısıyla, nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının artması ile de sanayide daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunu yaygınlaştırılması ve yaşam standartlarının yükselmesi desteklendi. Proje kapsamında şu ana kadar 43 gencin ildeki firmalarda istihdamı sağlandı" şeklinde bilgi verdi.

Uşak Üniversitesi adına destekleri için proje ortakları Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne ve projede doğrudan yararlanıcı olan kuruma destekleri için teşekkür eden Prof. Dr. Savaş "İhtisaslaşma alanlarımız olan Deri, Tekstil ve Seramik'te gençlerimizi öncelikli olarak istihdama kazandırmayı amaçlayan projemizde emeği geçen başta proje ekibi ve eğitmenlerimiz ve iştirakçi firmalarımız olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunarım. Hem gençlerimizi istihdama kazandıran hem de ildeki firmalarımızı eğitimli personellerle destekleyen bu projenin tüm ilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Uşak Üniversitesi, Ülkemizin kalkınmasına yönelik çalışmalara hız kesmeden devam edecek

Prof. Dr. Savaş, Uşak Üniversitesinin hem öğrenim gören öğrencilere hem de eğitimde olmayan gençlere istihdam sağlayacak projeler yapmaya devam edeceğine dikkati çekerek "Uşak Üniversitesi olarak bölgesel kalkınma için başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdama yönelik çalışmaları ve projeleri sürdürülebilir hale getiriyoruz. Eğitim-öğretim faaliyetlerimizin yanında Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik ve nitelikli istihdam odaklı bir üniversite olarak Uşak'ın ve bölgemizin tüm kurumlarıyla işbirliği içinde ülkemizin kalkınmasına yönelik çalışmalar yapmaya hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Proje kapanış toplantısına çevrimiçi katılan Dış İşleri Bakanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, projede emeği geçen herkesi tebrik ederek Uşak Üniversitesini nitelikli istihdam konusunda yaptığı çalışmalardaki başarısından dolayı kutladı.

Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Atike İnce Yardımcı ise NEET PRO "Gençler Çalışıyor, Uşak Gelişiyor" Projesinde bir yıl boyunca yapılan çalışmalar ve projenin çıktıları hakkında bir sunum yaparak başta Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş olmak üzere, proje ekibine, proje eğitmenlerine, proje ortaklarına ve iştirakçilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kapanış toplantısında ayrıca AB ve Hibe Projeleri Danışmanı, İnsan Kaynakları Uzmanı Sümer Boysan tarafından "Kariyer Yolculuğu ve Gelişim" konulu sunum gerçekleştirildi. Sunumun sonunda Rektör Savaş, etkinliğe katılımlarından ve verdikleri destekten dolayı Sümer Boysan'a ve Uşak Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Pınar Çağlayan'a teşekkür plaketi verdi.

Program; proje ortağı kurumların temsilcileri olan Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Naci Utku Yumuşak'a, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Çoşkun Güngör'e ve Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Polat'a, proje doğrudan yararlanıcısı Çalışma ve İş Kurumu Uşak İl Müdürü İlhan Temel'e ve proje iştirakçileri firmalara teşekkür plaketlerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - UŞAK