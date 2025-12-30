Usule aykırı plastik poşete tarihi ceza geliyor! Metrekare başına ödeyecekler - Son Dakika
Ekonomi

Usule aykırı plastik poşete tarihi ceza geliyor! Metrekare başına ödeyecekler

Usule aykırı plastik poşete tarihi ceza geliyor! Metrekare başına ödeyecekler
30.12.2025 14:01
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle Çevre Kanunu kapsamındaki idari para cezaları yeniden değerleme oranına göre güncellendi. Plastik poşetleri ilgili mevzuata aykırı şekilde ücretsiz veren veya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olmayan biçimde kullandırdığı tespit edilen satış noktalarına, depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 143,75 lira idari para cezası uygulanacak.

Çevreyi kirletenlere yönelik idari para cezalarını düzenleyen, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında hazırlanan "Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle birlikte Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi kapsamında uygulanacak ceza tutarları, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırıldı.

METREKARE İÇİN 143,75 LİRA CEZA

Düzenlemeye göre plastik poşetleri ilgili mevzuata aykırı şekilde ücretsiz veren veya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olmayan biçimde kullandırdığı tespit edilen satış noktalarına, depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 143,75 lira idari para cezası uygulanacak. Elektronik ortamda satış yapanlar için ise ceza tutarının 26 bin 65 liradan 260 bin 701 liraya kadar çıkacağı belirtildi.

USULE AYKIRI POŞET ÜRETENE 130 BİN 348 LİRA CEZA

Ayrıca Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara aykırı plastik poşet üretene veya tedarik edene 130 bin 348 lira ceza kesilecek. Üreticinin Türkiye dışında olması halinde ise üretici tarafından yetkilendirilen temsilci ve/veya ithalatçıya aynı tutarda idari para cezası uygulanacak. Geri kazanım katılım payına ilişkin belirlenen esaslara uymayanlara yönelik ceza ise 13 bin 32 lira olarak açıklandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Plastik, Hukuk, Çevre, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 198522 198522:
    poşet yılbaşında 1 lira olacak. bunun 50 kuruşu devlete gidecek. o yüzden kimse bedava poset vermesin. devletin geliri düşer alimallah 29 3 Yanıtla
  • Orhan Bolat Orhan Bolat:
    Yani burda diyorki ilgili bakanlık vatandaş umrumda değil ona para ile satacaksın ki benim yandaş para kazansın. Hakikaten vatandaşın lehine yapılan bi tane şey olmazmı ya. Hep yandaş hep yandaş yazık ya. 17 2 Yanıtla
    Serkan Demir Serkan Demir:
    Ülkede kaç tane poşet üreticisi var biliyor musun a a yorumlar yapmaktan vazgeçin artık 0 5
  • Alperen Babür Alperen Babür:
    bu uygulama türkiyedemi? sen gel bizim milletin çoğuna bunu anlat, adamlar daha mangal yaptıkları yerleri pislik içinde bırakıp gidiyor, sen hala poşet cezası diyorsun 4 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    poşeti parayla alyoruz ama üzerinde market reklamı logosuyla yazısız olsun 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Usule aykırı plastik poşete tarihi ceza geliyor! Metrekare başına ödeyecekler
