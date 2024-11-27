UTTS Yürürlük Tarihi Gözden Geçirilsin - Son Dakika
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Ekonomi

UTTS Yürürlük Tarihi Gözden Geçirilsin

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin yürürlük tarihinin gözden geçirilmesini istedi.

27.11.2024 14:18
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi planlanan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) yürürlük tarihinin gözden geçirilmesini talep etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Baran, ATO'nun kasım ayı olağan meclis toplantısında konuştu.

Türkiye'nin uzun yıllardır sürdürülebilir düzeye indirilmeye çalışılan cari açık problemi bulunduğunu aktaran Baran, cari açık düzeyinin indirilmesi için yerli ürün ve hizmetlerin kullanımının artırılması gerektiğini ifade etti.

Baran, resmi kurumların, üniversitelerin, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütleri ile oda ve borsaların ürün ve hizmet alımlarında yerli ürün ve hizmetleri tercih etmesi gerektiğini belirterek, "Oda olarak yerli üretimi desteklemeyi misyon edindik. Üretim ve istihdamın güçlenmesi için kamu ve özel sektör işbirliği kritik rol üstleniyor." değerlendirmesini yaptı.

Akaryakıt sektöründe kayıt dışılığı engellemek amacıyla 1 Ocak'tan itibaren devreye girecek UTTS'nin pek çok sektör açısından ekstra ve hazır olunmayan yük getireceğine işaret eden Baran, sistem kapsamında taşıtlara, depo girişine monte edilen ve mükellefe ilişkin bilgileri akaryakıt alımı sırasında pompa ünitelerinin bağlı olduğu yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara otomatik iletilmesini sağlayan taşıt tanıma birimi takılmasının öngörüldüğü aktardı.

Baran, Hazine ve Maliye Bakanlığının vergi kayıplarını önlemek için yaptığı çalışmaları tamamen desteklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin devletin ve iş dünyasının en öncelikli meselesi olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak sistemin yürürlüğe girmesiyle, gerek akaryakıt dağıtımı yapan gerekse diğer alanlarda ticari faaliyetlerini yürüten pek çok farklı sektörden işletmelerimize ek maliyetler gelecek. Bu nedenle UTTS'nin yürürlük tarihinin yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz."

Kaynak: AA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Maliye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi UTTS Yürürlük Tarihi Gözden Geçirilsin - Son Dakika

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