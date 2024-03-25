Uykuyu Bölen Lezzet: Siirt'in Büryan Kebabı

'Uykuyu bölen lezzet' olarak bilinen büryan kebabı iftar sofralarını süslüyor
Siirt'in büryan kebabı iftar için çevre illere gönderiliyor
SİİRT - Siirt'te kuyuda pişirilen büryan kebabı, ramazan ayında da vazgeçilmez lezzetlerin başında geliyor.
Sütten kesilmiş kuzuların etinden hazırlanan ve sabahın erken saatlerinde servis edilmesinden dolayı "uykuyu bölen lezzet" olarak adlandırılan büryan, ramazan ayında da iftar sofralarını süslüyor. Ramazan dolayısıyla hem iftarda porsiyonu 160 liradan servis ediliyor, hem de sipariş üzerine paket olarak evlere ulaştırılıyor. Büryan kebabı, kentte tüketimi yanı sıra çevre illerden de tercih edilip otogardan istenilen kentte gönderiliyor.
Büryanın yılın her ayında olduğu gibi ramazan ayında da tercih edilen lezzetlerin başında geldiğini söyleyen büryan ustası Murat Kayaalp, rezervasyon sistemi ile çalıştıklarını söyledi.
17 yıldır ramazan ayında büryan kebabı servis ettiklerini belirten Kayaalp, "Ramazan öncesi olduğu gibi Ramazan'da da bayağı rağbet var. İftar sofrasına hazırlamak için saat öğleden sonra 15.00'te çıkarıp servise sunuyoruz. Dışarıya paket yapıyoruz. Büryan kebabımız Diyarbakır'a, Mardin'e, Siirt'in çevre illerine, Güneydoğu Anadolu bölgesinin her yerine hemen hemen her gün gidiyor. Müşterilerimiz büryan kebabını iftarda yiyebilmesi için 3-4 saat öncede rezervasyon yapması lazım. Büryan kebabımız 2003 yılında patenti alınan bir yemektir. Doğal ortamlarda piştiği için her mevsimde ve her ayda rağbet görüyor" dedi.
Misafir olarak geldiği Siirt'e yediği büryanı beğendiğini dile getiren müşteri İbrahim Aydın, " İstanbul'dan Siirt'e misafirliğe geldim. Normalde kuzu, koyun vesaire gibi et tüketmiyorum ama bayağı bir lezzetli, herkese de tavsiye ederim" ifadelerinde bulundu.
Müşteri Hamza Saltan ise, büryanın vazgeçilmezleri olduğunu, günde bazen iki defa da tükettiğini kaydederek, "Sabah saat 04.00'te kalkıp gelip burada büryanın çıkmasını bekliyoruz. Ramazan ayında da en az 10 defaya sığdırmaya çalışıyoruz, iftarımızı büryanla açmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Ekonomi › Uykuyu Bölen Lezzet: Siirt'in Büryan Kebabı - Son Dakika
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