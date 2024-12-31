Uzman isim yeni yılda uygulanacak vergileri kalem kalem anlattı - Son Dakika
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Ekonomi

Uzman isim yeni yılda uygulanacak vergileri kalem kalem anlattı

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Semih Öz Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Yeni yılda vergilerde iki türlü artış olacağını belirten uzman isim, vatandaşı bazı vergiler konusunda uyardı.

31.12.2024 12:03
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Yeni yıl için en çok konuşulan konulardan biri de vergi. Hemen hemen tüm kalemler için geçerli olacak vergi uygulamalarını, uzman isme sorduk.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Semih Öz Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. 2025 yılı için bazı vergi düzenlemelerine dikkat çeken Prof. Dr. bilinenin aksine sadece vergi oranlarında artış olmadığını buna ilaveten ek vergilerin yürürlüğe gireceğini söyledi. 2025 Yılı Bütçe Kanunu'nda gelir ve gider tablosunu anlatan Prof. Dr. Nuri Semih Öz açıklamalarına şöyle devam etti:

Uzman isim yeni yılda uygulanacak vergileri kalem kalem anlattı

Genel olarak Türkiye'deki makro ekonomik görüntüye baktığımızda Türkiye'nin enflasyonla mücadele ettiğini görüyoruz. Dolaysıyla devlet vergi alırken bir taraftan kamu harcamalarını finanse etmeye çalışıyor bir taraftan da enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor. Dolaysıyla 2025 yılında Türkiye'deki vergi sistemi bu iki amaca dayanıyor.

Türkiye'de daha önceki dönemlerde olduğu gibi yine dolaylı vergiler dediğimiz katma değer vergisi ya da özel tüketim vergisi yine öncelikli yer tutacak, yüksek oranda yer tutacak ama şöyle ki bu kamu gelirlerinin 12.8 trilyon lira kamu gelirlerinin yaklaşık 11 trilyonu vergiden toplanacak çünkü devletin vergi dışı gelirleri de var. Bunlar; son zamanlarda azalan özelleştirme gelirleri bir de devletin gayri menkul satışından ya da benzeri satışlardan gelen gelirleri var.

2025 TE BİZİ VERGİDE BİZİ NELER BEKLİYOR?

yeniden değerleme oranına bağlı olarak Vergi Kanunu'ndaki birçok vergi artacak. Bunlara örnek olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi örnek olarak gösterebiliriz. Bunlar 43,93 kadar artacak. Emlak vergileri artacak ama emlak vergileri yeniden değerleme oranının yarısı oranında artıyor. Damga vergisi, harçlar, pasaport harçları buna bağlı vergilerde bir artış bekleniyor. Artı vergi cezalarında bir artış bekleniyor. 2024 yılı içerisinde vergi cezalarını ciddi bir oranda artırdılar. örneğin bir kişi bireysel olarak bir alışveriş yaptığında fiş almazsa bunun cezası 5 bin liraydı bu da % 43,93 oranında artacak.

"VERGİLERDE İKİ TÜRLÜ BİR ARTIŞ VAR"

Bu yeniden değerlemeden doğan bir artış ama diğer taraftan yeni vergiler de geliyor. Bunlardan bir tanesi kurumsal mükellefler için asgari kurumlar vergisi düzenlemesi. Artı geçtiğimiz günlerde de bazı vergilerde artış oldu. Örneğin mevduat faiz gelirleri üzerindeki vergilerde bir artış oldu. Bir taraftan yeni gelen vergiler var bir taraftan da yeniden değerleme oranına göre bir artış var.

Uzman isim yeni yılda uygulanacak vergileri kalem kalem anlattı

Vergi ve Borç Yapılandırma Yasası, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Ankara Üniversitesi, MTV Ödeme, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uzman isim yeni yılda uygulanacak vergileri kalem kalem anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Onur Dekak:
    ortada para yok nasıl ceplerinden calsak diye plana başladı akp 22 1 Yanıtla
  • Sezgin Günal:
    çelik donda giysek farketmez artık. adamlar herşekil delip geçiyor 21 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    İYİ GEÇİRECEKLER LA BEN ANLAMİYOM HALA DİSLİKE ATAN OE YETER MLMİSN 0 1 Yanıtla
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