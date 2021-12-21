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Uzmanından yeni yatırımcılara yönelik 5 önemli tavsiye - Son Dakika

Uzmanından yeni yatırımcılara yönelik 5 önemli tavsiye

21.12.2021 12:18
Uzmanından yeni yatırımcılara yönelik 5 önemli tavsiye

Yatırımcı dünyasına adım atmadan önce bilinmesi gereken önemli noktalar olduğunu belirten A1 Capital Genel Müdürü Selim Tunçbilek, yatırımlarını sermaye piyasalarında değerlendirmeyi planlayan yeni yatırımcılara 5 önemli tavsiyede bulundu.

Yatırımcı dünyasına adım atmadan önce bilinmesi gereken önemli noktalar olduğunu belirten A1 Capital Genel Müdürü Selim Tunçbilek, yatırımlarını sermaye piyasalarında değerlendirmeyi planlayan yeni yatırımcılara 5 önemli tavsiyede bulundu.

Türkiye'de 56 farklı sektörde 538 şirketin borsada işlem gördüğünü aktaran Tunçbilek, "Şirketlerin sermaye piyasalarına açılmasıyla yatırımcılara yeni fırsatlar ve yatırım imkanları da doğuyor. Enflasyon koruması sağlaması, döviz geliri olan şirketlerin hisselerine ilgi ve yeni halka arzların sonucunda küçük yatırımcıların da borsaya olan ilgisi yükseliyor" dedi.

TEMEL BİLGİLERE SAHİP OLMAK ÖNEMLİDİR

Temel bilgilere hakim olmanın önemine değinen Tunçbilek, "Adım attığımız her konuda öncelikle temel bilgilere ve terimlere hakim oluruz. Hayatımızın birçok noktasında uyguladığımız bu yöntemi borsaya adım atmadan önce de uygulamalıyız. Bir şirket nasıl değerlenir, VİOP nedir, başlıca endeksler nelerdir, lot nedir? gibi soruların yanıtlarını yatırımlarımıza başlamadan önce almalıyız. Temel finansal bilgilere hakim olduktan sonra güvenli yatırımın kapıları daha kolay açılacaktır. Bu bilgilere yatırım danışmanlarından destek alarak ulaşabilirsiniz" diye konuştu.

GÜVENİLİR KANALLAR ÜZERİNDEN YATIRIM YAPIN

Denetlenen ve güvenilir kaynakların önemine vurgu yapan Tunçbilek, "Günümüzde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmayan, güvenilir olmayan oluşumlar yatırımcılar için büyük tehdit oluşturuyor. Yatırımlarınızı yönettiğiniz kanalın denetlenen bir platform olduğuna dikkat etmelisiniz. SPK tarafından onay verilmemiş, şeffaf bir platform yapısı sunmayan dijital kanallarda yatırım işlemi gerçekleştirmemelisiniz. Sosyal medya mecraları, kişiye özel kurumlardan bağımsız birtakım grupların yönlendirmeleri ve/veya banka ve aracı kurum isim ve kimliklerini kopyalayarak size danışmanlık vermek isteyen tüm oluşumlardan uzak durmalısınız" diye konuştu.

HEDEF BELİRLEMEDEN ADIM ATMAYIN

"Yola çıkmadan önce hedefi belirlerken mutlaka uzman kişi ve kurumlardan destek almalısınız" diyen Tunçbilek, "Borsada yapacağımız her işlemde belirlediğiniz hedefe odaklanarak yapacağınız yatırımlar doğru sonuçlar almanızı sağlar. Hedefi belirlerken profesyonel destek almak riski azaltacaktır. Aracı kurumlar siz bu hedeflerinizi belirlerken size rehber olma noktasında büyük yol katetti. Bu kurumlar sermaye piyasalarında hedeflerinizi belirlemede, pozisyonunuzu almada size birebir destek verip, risk tercihinize uygun bir yatırım için ihtiyacınıza en uygun tavsiyeleri sunmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

GÜNDEMİ VE UZMANLARI SIK SIK TAKİP EDİN

Borsa dünyasının gündem ile değişim gösterebilen bir yatırım alanı olduğunu söyleyen Tunçbilek, "Küresel ve yerel gündem, siyasal söylemler, jeopolitik gelişmeler ve birçok farklı faktör yatırımlarınıza doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz etki edebilir. Sadece gündemi takip etmek yatırım kararlarınıza fayda sağlamayacaktır. Derinlemesine sektör ve şirket analizi yapan uzmanlardan tavsiyeler alıp portföyünüzdeki şirketlerle ilgili gelişmeleri yakın takip etmelisiniz. Bizim araştırma bölümümüz de her gün teknik ve temel analizler, bültenler ve detaylı şirket raporları yayımlayarak yatırımcıların finansal okuryazarlığına katkıda bulunmaya çalışıyor. Bu analizlerin dışında televizyon, dijital mecralar ve sosyal medya kanallarındaki uzman isimler de sermaye piyasalarında yatırım için size yol gösterse de kendi süzgecinizden geçirmeden bu tavsiyeleri kullanmanın maliyetli sonuçları olabileceği unutulmamalıdır" açıklamasında bulundu.

YATIRIMLARINIZIN VADESİ ÖNEMLİ

"Yatırımlarınızı emekliliğiniz veya çocuğunuzun eğitimi gibi uzun vadeli yapıyorsanız sermaye piyasalarını günlük takip etmeniz anlamlı değildir" diyen Tunçbilek açıklamasının devamında," Bunun yanında gün için alım satım yapanlar için anlık değişimlerin takibi önem kazanmakta. Pozisyonları sürekli takip etmek ve bir adım ötesinde yorum yapabilmek belirli bir öğrenim süreci gerektirir. Bu süreçte yatırımcının vade tercihini göz önüne alarak aktif yönlendirme yapabilecek yatırım danışmanlarıyla çalışmak kritik önemdedir. Borsada şirket sayısı arttı, ürün sayısı arttı ve sermaye piyasalarımız yeni yatırımcılar için daha riskli hale geldi. Bundan dolayı yatırımcısının risk ve vade tercihini anlayıp kişiye özel reçete yazabilecek aracı kurumların sermaye piyasası işlemlerinde tercih edilmesini tavsiye ediyoruz" dedi.


Uzmanından yeni yatırımcılara yönelik 5 önemli tavsiye
Uzmanından yeni yatırımcılara yönelik 5 önemli tavsiye
Uzmanından yeni yatırımcılara yönelik 5 önemli tavsiye

Selim Tunçbilek, Tunçbilek, Yatırımcı, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Uzmanından yeni yatırımcılara yönelik 5 önemli tavsiye - Son Dakika Ekonomi


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