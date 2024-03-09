Uzmanlar, Fitch Ratings\'in ardından diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından da not artırımı gelebileceğini tahmin ediyor

Ekonomi

Uzmanlar, Fitch Ratings'in ardından diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından da not artırımı gelebileceği tahmininde bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yeni ekonomi yönetimi ile başlayan sürecin sonuçlarını vermeye başladığını belirtti.

Orta Vadeli Program ile ekonomiye ilişkin yol haritasının çıkarılmış olmasının piyasalara pozitif bir hava kattığını ifade eden Şener, enflasyonla mücadelede bir yol haritasının oluşturulması, politika faizinin beklenen enflasyona yakın bir düzeyde yüzde 8,5'ten yüzde 45 seviyelerine çekilmesi ve 2023'te yüzde 4,5'lik büyüme rakamının yakalanmış olmasının Türkiye'ye dönük uluslararası bakış açısını da farklılaştırmaya başladığını söyledi.

Şener, "Diğer taraftan son on aylık dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinin yeniden 130 milyar doların üzerine çıkması, 2023'ü 45 milyar dolarla kapatan cari açığın bu ay itibarıyla 36-37 milyar dolar seviyelerine kadar gerileyecek olması, deprem harcamaları hariç yüzde 2,6 düzeyinde olan bütçe açığının (Maastricht kriterlerinin altında ) ve gri bölgeden çıkış için gösterilen çabaların not artırımında önemli unsurlar olarak ön plana çıktığı görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

-"Not artırımı ileriki dönemde daha fazla yabancı yatırımcı gelmesini sağlayacak"

Fitch'in bu not artışının Türkiye'ye ileriki dönemde daha fazla yabancı yatırım gelmesini, uluslararası piyasalardan kamu ve özel sektörün daha ucuza sermaye temin edebilmesini ve ekonomideki pozitif beklentinin artmasını sağlayacağı öngörüsünde bulunan Şener, "Enflasyonda temmuz ayından itibaren beklendiği gibi önemli düşüşler yaşanması, makro ihtiyati tedbirler ve yapısal reformlara ağırlık verilmesi durumunda yıl sonuna doğru diğer derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye'ye ilişkin not artırımlarına gitmesi sürpriz olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu da Fitch'in kredi notunu yükseltmesinin olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

Kredi notunun yükseltilmesinin, görünümün "durağandan" "pozitife" çıkarılmasıyla birlikte gerçekleşmesinin daha olumlu bir gelişme olduğunu belirten Aslanoğlu, bu gelişmelerde iki noktanın önemli etkide bulunduğunu kaydetti.

Bunlarda bir tanesinin para politikasındaki sıkılaşmanın güçlü bir şekilde yapılması, ikinci noktanın da cari işlemler açığındaki beklenenden fazla gerilemesi olduğunu aktaran Aslanoğlu, "Benim görebildiğim kadarıyla Fitch genelde para politikasını ve bunun güçlü olmasını daha fazla önemseyen bir kuruluş. Merkez Bankasının beklenenden güçlü adımları, kararlılığı, en azından son haftada gelen kararlar bu adımları etkilemiş gibi gözüküyor." dedi.

Aslanoğlu, cari açığın azalmasının döviz talebini azaltıcı bir etkide bulunduğunu dile getirerek, özellikle gelişmiş ülkelerde faiz indirim ihtimalinin artmasının finansman tarafında sorunu azaltacağı vurgusu olduğunu söyledi.

Hem döviz talebinin azalacağı hem de dış finansman imkanlarının geçmişe göre daha pozitif olabileceğini kaydeden Aslanoğlu, seçim sonrasında da uygulanan politikalara benzer bir tablonun devam etmesi durumunda diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından da not artırımlarının da gelebileceğini belirtti.