Uzmanlar, ilaçların doğru verilmesi için prospektüsün okunmasını öneriyor

Medicana Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Hakkı Kemal Erdinç, ilaçları vermenin en doğru yolunun, prospektüsünü okumaktan geçtiğini belirtti.
Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erdinç, ebeveynlerin çocuklarına ilaç içirmeden önce yapılması gerekenlere ilişkin uyarılarda bulundu.
Erdinç, çocukların kullandığı ilaç gruplarının ağızdan alınan damla, şurup ve tablet olarak değiştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Bazen aileler ilaçları bazı gıdalar ile karıştırıyor. Aslında ilaçları vermenin en doğru yolu, prospektüsünü okumaktan geçer. Her ilacın hazırlanma şekline göre yapısı farklıdır. Prospektüslerde ilacın nasıl hazırlanacağı, verileceği ve saklanacağıyla ilgili tüm bilgiler bulunur. Ayrıca uyarılar ve önlemler kısmında da önemli bilgilere yer verilir. O nedenle tüm ilaçların gıdalarla karıştırılabileceği ya da yemeklerle birlikte verilebileceği söylenemez."
İlaçların aç ve tok içilmesine yönelik ibarelerin de farklılık gösterdiğini anlatan Erdinç, damla formundaki ilaçların çoğu gıda ile karıştırılabileceğini anımsattı.
Erdinç, "Genel olarak ilacı tek başına vermek, her zaman etkinliğini optimum seviyede tutacaktır. Özellikle şurup içmekte zorlanan çocuklar için ilaçtan sonra bir miktar meyve püresi, yoğurt muhallebi gibi sevebilecekleri gıda verilebilir. Böylece çocuğun tat duyusunu olumsuz etkilemeyen tadı güzel bir gıda ile ilacın tadı unutturularak öğürme refleksini azaltmak amaçlanır. Şurupları verirken bir miktar su ile sulandırılabilir." açıklamasında bulundu.
"Her ilaç her gıda ile karışmaz"
Erdinç, en önemli kuralın prospektüsü okumak olduğunu vurgulayarak, ilacın verilme şekli, hazırlanışı ve uyarıların prospektüste detaylı olarak yazılı olduğunu anlattı.
Bunlara her zaman dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Erdinç, şu bilgileri verdi:
"Her ilacın yapısına özgü kurallar yazar. Her ilaç her gıda ile karışmaz. Bazı ilaçlar aç, bazı ilaçlar tokken verilir. Bebekler için yanak kısmından dilin arkasına doğru ilacı vermeye çalışın. Böylece öğürme refleksini azaltmış oluruz. En zor ilaç içen grup 1-4 yaş grubudur. Öncelikle çocukla pozitif iletişim sağlayın. Pozitif pekiştireçler kullanın. Motive edin. İlacı içmesi gerektiğini anlatın. Eğer ısrarla ilaç içmeyi reddederse bunun zorunlu olduğu kuralını vurgulayın."
Verilmesi gereken ilaçların bazen muadil formlarının çocuğun tadını beğeneceği bir form olabildiğini ifade eden Erdinç, "İlacı içmeyi tamamen reddeden çocuk için bu kuralları uygulayıp başarıya ulaşamadıysak ve ilacın içilmesi zorunlu ise ilacı zorla verebiliriz. Ama bunu yaparken de çocuğun duygularını incitmeden, davranışsal olarak en az kırıcı şekilde olmaya özen gösterin." önerisinde bulundu.
Son Dakika › Ekonomi › Uzmanlar, ilaçların doğru verilmesi için prospektüsün okunmasını öneriyor - Son Dakika
İl Spor Güvenlik Kurulu, Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verdi.
Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biga ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı saat 16.09'da kaydedilirken İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirdi.
Daha önce yaptığı açıklamada televizyon tarihine damga vuran programı Beyaz Show'un geri döneceğini söyleyen Beyazıt Öztürk, çekimlerin nisan ayında başlayacağını ve sürprizlerin olacağının müjdesini verdi.
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Nassr ile Al-Shabab'ın karşılaştığı maçta, Cristiano Ronaldo'nun rakip takım taraftarının Messi tezahüratları sonrası tribünlere yaptığı hareket başına iş açtı.
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bazı il ve ilçelerde ise yılın en soğuk günleri yaşanıyor. Son olarak Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler eksi 32 dereceyi gördü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde zabıta memuru Erdal Vuran kendisine mobbing uyguladığı gerekçesiyle tartışma yaşadığı meslektaşı İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 kez bıçakladı. Kanmaz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Erdal Vuran gözaltına alındı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabından hakem kararlarına tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda "Türk futbolunun birkaç takımdan ibaret olmadığını hatırlatıyoruz. Adalet istiyoruz" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta galibiyeti getiren golleri atan Kerem Aktürkoğlu, eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in övgüsünü kazandı. Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kerem Aktürkoğlu'nun gelişimini ve başarısını takdir etti.
Lüks bir aracın üstüne oturarak havada para saçan ve sonrasında belindeki silahı çıkartarak poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı. Dalveren'in Dilan Polat ve diğer fenomenlerle de irtibatlı olduğu belirlendi. Fenomenin evinde yapılan aramada binlerce liralık dolar, euro, manat ve sahte emniyet araç giriş kartı bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?