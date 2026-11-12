VakıfBank, KfW ile 250 milyon avroya kadar finansman için mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika
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VakıfBank, KfW ile 250 milyon avroya kadar finansman için mutabakat zaptı imzaladı

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VakıfBank, KfW ile 250 milyon avroya kadar finansman için mutabakat zaptı imzaladı
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VakıfBank, Almanya'nın kalkınma bankası KfW ile 250 milyon avroya kadar finansman sağlanmasına yönelik mutabakat zaptı imzaladı. Antalya'daki COP31 kapsamında imzalanan zap, enerji ve sanayi şirketlerinin iklim dostu yatırımlarını desteklemeyi amaçlıyor.

VakıfBank, Türkiye'deki enerji ve sanayi sektörlerinin yeşil dönüşümünü desteklemek amacıyla Almanya'nın kalkınma bankası Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ile 250 milyon avroya kadar finansman sağlanmasına yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen imza töreniyle Türkiye'de yerleşik şirketlerin iklim dostu yatırımlarının desteklenmesi hedefleniyor.

İşbirliği çerçevesinde Paris Anlaşması'nın hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin enerji ve sanayi alanlarındaki yeşil dönüşüme ve karbonsuzlaşma süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Mutabakat zaptı uyarınca KfW, Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin gerçekleştirdiği iklim dostu yatırımların finansmanı için VakıfBank'a 250 milyon avroya kadar kredi imkanı sunmayı planlıyor.

Taraflar, Almanya ve Avrupa Birliği (AB) kaynaklı mal, hizmet ve yatırımları içeren projelerin yanı sıra Türkiye'nin ihracat sektörlerinde sürdürülebilir tedarik zincirlerini ve yeşil enerji dönüşümü için kritik teknolojilerin üretimini destekleyen girişimlere odaklanacak.

"iklim dostu yatırımları desteklemeyi amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla ilişkilerini Türkiye'nin üretim kapasitesini ve sürdürülebilir büyümesini destekleyen stratejik ortaklıklar olarak gördüklerini belirtti.

Söz konusu mutabakat zaptının da bu yaklaşımlarının bir başka yansıması olduğunu aktaran Arslan, "250 milyon avroya kadar finansman imkanlarını değerlendirmeye yönelik ortak niyetimizle enerji ve sanayi sektörlerindeki iklim dostu yatırımları desteklemeyi ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Arslan, Türkiye ile Almanya arasındaki güçlü ticari ve ekonomik bağların yeşil dönüşümde yeni fırsatlar oluşturacağına inandıklarına işaret ederek, "Yenilenebilir enerji ve elektrik şebekelerine yönelik yatırımlar yeşil teknolojiler açısından önemli bir potansiyel sunarken, Türkiye'nin sanayi kapasitesi ve Avrupa pazarlarıyla bütünleşmesi de bu işbirliğinin değerini artırıyor. Ortak ekonomik önceliklerimize katkı sağlayacak somut projeler aracılığıyla KfW ile ortaklığımızı derinleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşil dönüşümü yalnızca enerji kaynaklarının değişimi olarak değil, üretimden ticarete ekonominin tüm alanlarını kapsayan stratejik bir süreç olarak değerlendirdiklerine dikkati çeken Arslan, bu doğrultuda sanayinin karbon emisyonlarını azaltacak, ihracatçıların uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uyumunu kolaylaştıracak ve enerji dönüşümünde ihtiyaç duyulan teknolojilerin Türkiye'de üretilmesine katkı sağlayacak yatırımlara öncelik verdiklerini aktardı.

Arslan, yatırımlarla Türkiye, Almanya ve AB arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirdiklerini ve işletmelerin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

İmzaladıkları mutabakat zaptının gelecek dönemde hayata geçirilebilecek finansman işbirliklerine yönelik ortak iradelerini ortaya koyduğunu aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Gerekli değerlendirme ve onay süreçlerinin ardından işbirliğinin kapsamı ve finansman koşullarının netleştirilmesi bekleniyor. Söz konusu süreci, uluslararası finansman kuruluşlarıyla ilişkilerimizi daha da güçlendirmek ve ülkemizin yeşil dönüşümüne katkı sağlayacak yeni kaynaklara erişimi artırmak açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Gelecekte somut projelere dönüşmesini arzu ettiğimiz işbirliğimize sundukları yapıcı yaklaşım ve değerli katkılar dolayısıyla KfW'ye ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum."

KfW Bankacılık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Stefan Wintels de COP31 kapsamında VakıfBank ile 13 yıl önce kurdukları işbirliğini yenilemekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Zaptın imzalanmasıyla iklimin korunması alanında birlikte çalışma niyetlerini bir kez daha teyit ettiklerini kaydeden Wintels, "Öngörülen yeni finansman, KOBİ'ler, kurumsal şirketler ve enerji üreticileri dahil VakıfBank müşterilerine yönelik iklim finansmanına odaklanacak. Her iki banka da Türkiye, AB ve Almanya'nın ortak ekonomik çıkarlarını ilerleten projelere öncelik verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Vakıflar BankasıAntalyaAlmanyaEkonomiEnerjiFinansCOP31ÇevreSon Dakika

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