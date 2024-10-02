VakıfBank'tan Sürdürülebilir Gelecek İçin Etkinlikler

Ekonomi

VakıfBank'ın destekçisi olduğu "Daha Güçlü Toplumlar için Bilim ve Gelecek (Science & Future)" etkinlikleri Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de gerçekleştirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre VakıfBank, sürdürülebilir bir gelecek hayaline hayat vermek için bilim, çevre ve toplum üçgeninde geliştirilen projelere de destek veren VakıfBank, bu vizyon doğrultusunda hayata geçirilen "Daha Güçlü Toplumlar için Bilim ve Gelecek" adlı Ufuk Avrupa Projesi'ne destek olarak bilim ve yeniliğin gücüyle yerel kalkınmanın nasıl sağlanabileceğini mercek altına alıyor.

Dünyanın geleceğini ilgilendiren konularda da sorumlu ve sürdürülebilir banka kimliğini merkeze alarak VakıfBank'ın destek olduğu proje kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Stratejik iş modeline sürdürülebilirlik vizyonuyla yön vererek sosyal sorumluluk alanında topluma ve dünyaya değer katacak önemli projelere katkı sunma şiarıyla gerçekleştirilen etkinlikler, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de eş zamanlı olarak düzenlendi. Proje kapsamında Avrupa Araştırmacılar Gecesi etkinlikleri 11-18 yaş aralığındaki gençlerle buluştu.

Bu yıl, Sakarya'da 700'ü öğrenci 1100 kişiye, Düzce'de 820'si öğrenci 1280 kişiye, Kocaeli'de 400'ü öğrenci 700 kişiye ulaşıldı. 2026'ya kadar "Araştırmacılar Okulda" faaliyetleriyle birlikte toplam 15 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Proje, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlıyor

Ufuk Avrupa Programı MSCA&Citizens kapsamında, Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat Stratejisi'nin bir parçası olarak hayata geçirilen proje Sakarya Üniversitesi koordinatörlüğünde, Sakarya Valiliği, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi ortaklığında hayata geçiriliyor. Projede Düzce Valiliği ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü de iştirakçi ortak olarak yer alıyor.

Proje, iklim değişikliğine uyum konusunda dayanıklı ve akıllı bina ve altyapının güçlendirilmesi için farkındalığı artırmayı, vatandaşların refahını sürdürmek için sosyal ve doğal çevreyi koruma anlayışını toplumda yerleştirmeyi hedefliyor.

Sürdürülebilir gıda tüketimi konusunda bilincin artırılması ve herkes için uygun fiyatlı, sağlıklı gıdaların teşvik edilmesi, biyoçeşitliliği ve ekosistemi korumak için vatandaşlarda sıfır atık ve kirlilik konusunda bilinç oluşturulması, ormanların iklim değişikliğine karşı toplumsal dayanıklılığı artırdığına dikkati çekilmesi de projenin uzun vadeli hedefleri arasında yer alıyor.