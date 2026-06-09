Gaziantep Valisi: Halep'in yıldızı parlayınca Gaziantep'inki de parlar - Son Dakika
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Gaziantep Valisi: Halep'in yıldızı parlayınca Gaziantep'inki de parlar

09.06.2026 11:50
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA Kent Ekonomileri Zirvesi'nde, Halep ile Gaziantep'in kader birliği yapması gerektiğini vurgulayarak, 'Ne zaman Halep'in yıldızı parlamış, o zaman Gaziantep'in de yıldızı parlamış' dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Ne zaman Halep'in yıldızı parlamış, o zaman Gaziantep'in de yıldızı parlamış. Omuz omuza olmamız, bir arada olmamız lazım." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) öncülüğünde, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve Kalyon İnşaat ile SANKO Holding'in katkısıyla düzenlenen "AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep", Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılıyor.

Çeber, zirvenin açılışındaki konuşmasında, Türkiye'yi çok güzel bir geleceğin beklediğini söyledi.

Zirvenin birçok işbirliğine vesile olacağını dile getiren Çeber, "Suriyeli demek biz demek, biz demek Suriyeli demek. O kardeşlik bu. Bizim belki de diğer ülkelerden işte temel farkımız bu. Biz geleceğimizi o duygular üzerine bina etmek durumundayız. O realizmin, kardeşliğin, dostluğun, ortak tarih, kültür ve mirasın üzerine bina etmek durumundayız. Meydan-ı Ekbez Demiryolu tekrar açıldığında biz sadece mal taşımayacağız, kültür, tarih, dostluk ve kardeşlik taşıyacağız. Çünkü bizim ortak geçmişimiz o." ifadesini kullandı.

Çeber, Orta Doğu'nun, aklın, bilimin ve ilimin merkezi olduğunu belirtti.

Geçmişin kodlarına dönülmesi gerektiğini söyleyen Çeber, şöyle konuştu:

"Biz Suriye'ye ya da Suriyeli dostlarımıza 2011'den sonra nasıl baktıysak bugün de aynı gözle bakıyoruz, hiçbir değişiklik yok. Bizim dinimizin, milli geleneklerimizin, ortak tarihimizin ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın valileri, belediye başkanları, bürokratları ve bakanları olarak kardeşlik hukukuyla ilerliyoruz. Ensar muhacir hukuku, önce birlikte gelişmek, birlikte büyümektir."

Bölgeyi Gaziantep merkezli olarak Türkiye'nin yeni Marmara Bölgesi haline getirmeye çalıştıklarını dile getiren Çeber, kent ve ülke için ikili ilişkiler açısından çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Çeber, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geleceğine bu bölge yön verecek. Çünkü devletimizin projeksiyonunu biliyorum. Kapasitemizi biliyorum. Elimizdeki potansiyeli biliyorum. Özgürleşen Suriye de bizimle beraber gelişecek Suriye. Türkiye'nin yeni Marmara Bölgesi'nin bu bölge olmasının en büyük sebeplerinden birisi de bu olacak. Ne zaman Halep'in yıldızı parlamış, o zaman Gaziantep'in de yıldızı parlamış. Omuz omuza olmamız, bir arada olmamız lazım."

Suriye ile kardeşlik hukuku içinde birlikte gelişmeleri gerektiğini belirten Çeber, Gaziantep için ne istiyorsa Halep için de aynısını istediğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep Valisi: Halep'in yıldızı parlayınca Gaziantep'inki de parlar - Son Dakika

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