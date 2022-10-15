Vali Cevdet Atay, tekstil işçileri ile bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Cevdet Atay, tekstil işçileri ile bir araya geldi

15.10.2022 11:07
Vali Cevdet Atay, tekstil işçileri ile bir araya geldi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de coğrafik konum olarak en çok tekstil ürünü üretilen alanların başında gelmesi sebebi ile Vali Cevdet Atay, Gümüşova'da bulunan tekstil fabrikasını ziyaret ederek işçiler ile bir araya geldi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de coğrafik konum olarak en çok tekstil ürünü üretilen alanların başında gelmesi sebebi ile Vali Cevdet Atay, Gümüşova'da bulunan tekstil fabrikasını ziyaret ederek işçiler ile bir araya geldi.

Vali Cevdet Atay, fabrikaları ziyaret etmeye devam ediyor. Düzce'nin hemen hemen her bölgesinde yer alan tekstil fabrikalarında çalışan işçilerle görüşerek sorun ve sıkıntılarını dinleyen Cevdet Atay, son olarak Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerine devam eden ve Düzce'nin istihdamına ciddi destek veren tekstil fabrikasını ziyaret etti. Fabrikanın üretim alanlarını tek tek inceleyen Atay, işçilerle görüşerek işlerinde kolaylıklar diledi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vali Cevdet Atay, tekstil işçileri ile bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Cevdet Atay, tekstil işçileri ile bir araya geldi - Son Dakika
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