Vali Karaloğlu, kooperatif marketin açılışını yaptı - Son Dakika
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Vali Karaloğlu, kooperatif marketin açılışını yaptı

16.03.2022 22:59
Vali Karaloğlu, kooperatif marketin açılışını yaptı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden olan Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nin Diyarbakır'daki ilk şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden olan Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nin Diyarbakır'daki ilk şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nin Diyarbakır Şubesi törenle açıldı. Açılışı yapan Vali Münir Karaloğlu, dünyanın 2 yıldır pandemi ile mücadele ettiğini ve pandeminin bıraktığı en büyük mirasın üretim ve tedarik zincirinde oluşturduğu büyük problemlere bağlı olarak fiyatlardaki artış olduğunu belirterek, "Bu durumdan dünyanın bir parçası olarak Türkiye'de etkilendi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bir taraftan çiftçiyi destekleyerek üretimi teşvik ediyor diğer taraftan da tedarik zinciri ve üretimdeki sorunu fırsata çeviren stokçuluk yapan karaborsacılarla mücadele ediyor. Bütün derdimiz bu oluşan olumsuzluktan vatandaşımızın en az şekilde etkilenmesidir. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin çıkış noktasının, ürünlerin tarla ile raf fiyatları arasındaki uçurumun tüketici lehine azaltmaktır. Tarım Kredi Kooperatifleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Türkiye genelinde marketçilik işine girmiştir" diye konuştu.

Açılışın ardından marketi gezerek satışı yapılan bakliyat, un, şeker ve diğer gıda ürünleri hakkında bilgi alan Vali Karaloğlu, marketin Diyarbakır'a, çiftçiye ve tüketiciye hayırlı olmasını diledi. - DİYARBAKIR

Vali Karaloğlu, kooperatif marketin açılışını yaptı
Vali Karaloğlu, kooperatif marketin açılışını yaptı
Vali Karaloğlu, kooperatif marketin açılışını yaptı

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Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Kooperatif, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Karaloğlu, kooperatif marketin açılışını yaptı - Son Dakika


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