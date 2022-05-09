Vali Ustaoğlu: "Trabzonspor'un şampiyonluğu turizmi hareketlendirecek" - Son Dakika

Vali Ustaoğlu: " Trabzonspor'un şampiyonluğu turizmi hareketlendirecek"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu:

"Trabzonspor'un şampiyonluk ile taçlanması ilimizin tanıtımı açısından da müthiş bir başlangıç oldu"

"Dünyanın birçok yerinde sosyal medyalarda kutlamaların paylaşımları yapıldı; Aldığımız duyumlara göre 1 milyarın üzerinde vatandaşın bu görüntüleri izledi"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret hemen sonuçlarını vermeye başladı"

" Artık Suudi Arabistan'ın farklı noktalarından ülkemize seferler de başladı; Seferler Trabzon'umuza da da başladı"

TRABZON - Trabzonspor'un bu sezon şampiyonluk kutlamaları gerek yurt içi gerekse dünyanın farklı ülkelerinde sosyal medyada paylaşılması Trabzon şehrinin tanıtımı açısından önemli katkı sağladığı belirtildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarının yurt içinde olduğu gibi dünyanın farklı ülkelerinde 1 milyarın üzerinde kişinin sosyal medyada paylaşılmasının ilin turizmi açısından çok önemli katkı sağlayacağına dikkat çekerek bunun yansımalarını bu sezon beklediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin sonuçlarını hemen vermeye başladığını ve bu ülkeden Trabzon'a seferlerin başladığını ifade eden Ustaoğlu, "Trabzon ismi büyük bir isim bunu kabul etmek lazım marka değeri olan bir isim. Bu yıl Trabzonspor'un şampiyonluğu ile taçlanması ilimizin tanıtımı açısından da müthiş bir başlangıç oldu. 81 ilimizin yanı sıra dünyanın bir çok yerinde sosyal medyalarda kutlamaların paylaşımları yapıldı. Aldığımız duyumlara göre 1 milyarın üzerinde vatandaşın bu görüntüleri izledi noktasında. Bundan daha güzel bir reklam olamaz. Gerçekten hepimizi doyasıya mutlu eden bir süreci geçirdik. İnanıyoruz ki inşallah bundan sonra da bunun turizmde de ciddi karşılığını göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret hemen sonuçlarını vermeye başladı. Artık Suudi Arabistan'ın farklı noktalarından ülkemize seferler de başladı. Seferler Trabzon'umuza da başladı" dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi pandemiden dolayı ülkemizde de turizm alanında olumsuzlukların yaşandığını kaydeden Ustaoğlu artık kısıtlamaların önü açıldığını belirterek, "Diğer Körfez ülkelerinden 2 yıldır pandemiden dolayı yaşadığımız kısıtlamaların getirdiği olumsuzlukların şimdi artık önü açıldı. Şu an Körfezin farklı ülkelerinden ilimize direkt uçuşlar başladı. Günlük takip ediyorum günlük ortalama bazı günler 5-6 bazı günler 4 direkt Körfez ülkelerinden ilimize dış hatlara uçuşlar da başladı. İnşallah bundan sonra bunun devamı da gelecek. Beş yıldır Sümela'da süren restorasyon süreci tamamlandı. 1 mayıs itibariyle ziyarete de açıldı. Bayram sürecinde yoğun bir ziyaretçi girişi oldu. Hava muhalefetine rağmen 10 bine yakın vatandaşın ziyaret ettiğini biliyorum. İnşallah bundan sonra da orası da bizim turizm destinasyonumuzun çok önemli bir parçası olan Sümela'da bu yaz yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayacak" ifadelerini kullandı.