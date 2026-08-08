Van Büyükşehir Belediyesinin milyonluk yatırımı yılan hikayesine döndü

Van Büyükşehir Belediyesinin milyonlarca lira harcayarak hayata geçirmeye çalıştığı çok katlı otopark ve AVM projesi, yıllardır hizmete açılamayarak atıl durumda kaldı.

Van'da her dönem gündeme gelen "tamamlanamayan projeler" arasında yer alan Cumhuriyet Caddesi'ndeki çok katlı otopark, yıllardır çözüme kavuşturulmayı bekliyor. Kentin en önemli sorunlarından biri olan trafik ve otopark sorununa çözüm amacıyla belediye tarafından inşa edilen yapı, tamamlanarak hizmete açılma aşamasına geldiği sırada farklı bir projeye dahil edildi. Çok katlı otopark, daha sonra kent park projesi kapsamında AVM'ye dönüştürülmek istendi. Bu kapsamda yapıda çeşitli tadilatlar gerçekleştirilirken, otoparkın rampaları ve merdivenleri de kaldırıldı. Ancak proje istenilen şekilde hayata geçirilemeyince yapı ne otopark olarak hizmet verebildi ne de AVM olarak açılabildi. Aradan geçen yıllara rağmen atıl durumda kalan yapı, kentte tartışma konusu olmaya devam ediyor.

"Van'ın en büyük sorunu trafik ve otoparktı"

İHA muhabirine konuşan Vanlı iş adamı Feridun Irak, çok katlı otoparkın kent açısından önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini hatırlattı. İş adamı Irak, "Burası vakti zamanında belediye tarafından çok katlı otopark olarak inşa edildi. Peki, buna ihtiyaç var mıydı? Elbette ki çok büyük ihtiyaç vardı. Çünkü Van'ın en büyük sorunu, hatta bir numaralı sorunu şehir içi trafik ve otopark sıkıntısıydı. Buna kısmen de olsa çözüm getirecek olan bu çok katlı otopark tamamlandı ve açılma aşamasına geldi" dedi.

Belediye yönetiminin değişmesinin ardından yapının kent park projesine dahil edildiğini ifade eden Irak, "Tam açılma aşamasına geldiği sırada belediye yönetiminin değişmesiyle birlikte yeni gelen yönetim, ortaya 'Kent Park' diye bir fikir attı. Bu fikir çerçevesinde, bu civarda bulunan Mısır Çarşısı'nın Kent Park'a dahil edilmesi için kaldırılması gerekiyordu. Onlara 'Nereye taşırız, nereye koyarız?' gibi çözüm arayışları sürerken, otoparkın AVM'ye çevrilerek Mısır Çarşısı esnafına tahsis edilmesi önerildi" diye konuştu.

"Otopark olma özelliğini de kaybetti"

Çok katlı otoparkın AVM'ye dönüştürülmesi için tadilata başlandığını anlatan Irak, "Van Büyükşehir Belediyesi, bitmiş, tamamlanmış ve açılma aşamasına gelmiş olan çok katlı otoparkı AVM'ye çevirmek için yeni bir proje uyguladı ve tadilata girişti. Ancak AVM'ye çevirmeye çalışırken gördüler ki burası AVM de olmuyor. Rampalar kaldırılmış, merdivenler kaldırılmış, dolayısıyla otopark olma özelliğini de kaybetmişti. Böylece burası, o günden bugüne bir enkaz olarak ortada kaldı" şeklinde konuştu.

"Yaklaşık 400 milyon lira israf edildi"

Projede harcanan paranın güncel rakamlarla yaklaşık 400 milyon liraya ulaştığını öne süren Irak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bu otoparkın yapımı ve dönüştürülmesi için harcanan paraya baktığımız zaman, güncel rakamlarla yaklaşık 400 milyon lira civarında bir para israf edilmiş durumda. Oysa ki bu parayla herhangi bir yerde fevkalade güzel bir AVM yapılabilirdi ve bu otoparkımız da bozulmamış olurdu. Ama biraz evvel söylediğim gibi, bir aklıevvelin 'Burayı AVM'ye çevirelim' önerisi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; onca memuru, onca müdürü, onca daire başkanı, genel sekreteri, genel sekreter yardımcısı ve başkanıyla birlikte bu öneriye uyarak maalesef bunu uyguladı. Şimdi ise gördüğünüz gibi burası bir enkaz olarak ortada duruyor. Yapılması gereken, belediyenin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesidir. Madem bu hale getirdiniz, yine de düzeltmek sizin vazifenizdir. Bir an evvel, alt iş yerlerindeki esnafı da mağdur etmeden bu soruna çözüm getirilmelidir. Otursunlar, konuşsunlar ve çözsünler."