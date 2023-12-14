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Van'da konut fiyatları düşüşe geçiyor - Son Dakika
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Van'da konut fiyatları düşüşe geçiyor

Van Emlakçılar Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Özdek, ülke genelinde araç fiyatlarında yaşanan düşüşün konut fiyatlarına da yansıdığını ve Van'da kira fiyatlarının yüzde 15 ila 20 civarında düşmesini beklediklerini söyledi.

Van\'da konut fiyatları düşüşe geçiyor
14.12.2023 - 11:37,  Güncelleme: 11:38
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Van Emlakçılar Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Özdek, ülke genelinde araç fiyatlarında yüzde 15 ila 20 civarında bir düşüş yaşandığını ve bu düşüşün konut fiyatlarına da yansıdığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladığı açıklamalarının üzerinde 2024 yılı itibarıyla Van'daki konut fiyatlarının da düşmesi bekleniyor. Emlakçılar Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Özdek, özellikle araç piyasasındaki gerilemeyle birlikte konut piyasasında da gerileme olacağını ifade ederek, emlakçılar olarak Van'daki kira fiyatlarının yüzde 15 ila 20 civarında düşmesini beklediklerini kaydetti.

"Van'da yüzde 15 bandında kiralar geri çekilecektir"

Konuya ilişkin konuşan Van Emlakçılar Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Özdek, Türkiye geneli emlak fiyatlarında yüzde 15 bir gerilemenin söz konusu olduğunu belirtti. Van'da kira ve gayrimenkul sektöründeki fiyatın yüzde 15 ila 20 bandında geri çekilmesini beklediklerini ifade eden Özdek, "Nitekim gerek Van'da gerekse de Türkiye'de kiraların çok yüksek olduğunu düşünmekteyiz. Pandemiyle beraber ciddi anlamda gayrimenkul sektöründe artışlar meydana geldi. Bu fiyatların yüksek olması dar gelirli insanlarımızı çok sıkıntılara itmektedir ve bizler de bunun farkındayız. Bundan sonra Van'da yüzde 15 bandında kiralar geri çekilecektir" dedi.

"Konut piyasası biraz daha durgun seyrediyor"

Pandemi etkilerinin yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla birlikte kira fiyatlarının ciddi anlamda düşmesi gerektiğini dile getiren Özdek, "Hem kira hem de konut alanında fiyatların geri çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ülke genelinde araç fiyatlarında yüzde 15 ila 20 civarında bir düşüş meydana geldi. Bu düşüşün konut fiyatlarına da yansıdığını görmekteyiz. Şu anda konut piyasası biraz daha durgun seyrediyor ve yakın zamanda da bu düşüşleri bekliyoruz. Şu andan itibaren Türkiye genelinde yüzde 15 bandında, Van'da ise yüzde 15-20 bandında fiyatların düşeceğini bekliyoruz ve inanıyoruz" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA
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